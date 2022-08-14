Видео с задержанием пьяного водителя мопеда в Риге стало интернет-хитом

Как сообщила TVNET представитель Государственной полиции Латвии Илзе Юревица, по предварительной информации, вчера, 13 августа, около 17:30 на улице Иерикю в Риге был задержан мужчина, который, управляя мопедом, не подчинился требованиям полиции остановиться и попытался скрыться.