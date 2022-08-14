«Косуля, лиса, заяц, да, такое было, но я никогда раньше не видел в городе кабана», – прокомментировал островитянин Кайро опубликованные в своем Twitter фотографии огромного кабана, который бродил по Курессааре.
Фото и видео ⟩ Такое не каждый день увидишь: по городу бродил огромный кабан
Такое не каждый день увидишь: по городу бродил огромный кабан
«Это прилежный городской кабан, идет же по тротуару!» – пишет один из комментаторов, вызывая оживленную беседу на тему кабана. «Сразу видно, что деревенский в городе. Прилежнее, чем местные».
Другой комментатор призвал не дать себя обмануть, ведь на самом деле это русский секретный агент. Также писали, что, по-видимому, это же дикое животное гонялось за собаками в одном дворе, а с улицы Раудтеэ поступала информация о том, что рано утром там был замечен лось.
Местная жительница Кристи Пяхкель также сфотографировала редкого гостя в четверг вечером около 23:30 на улице Суур-Пыллу в Курессааре.
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