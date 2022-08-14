Полиции не пришлось прилагать особых усилий, чтобы найти запрещенные вещества на хип-хоп фестивале в Эльва

К сожалению, количество и характер нарушений в этом году остались на том же уровне, что и в предыдущие годы. Точно так же не требовалось особых усилий для поимки запрещенных веществ. На состояние 2 часов ночи было изъято две крупные и пять мелких партий запрещенных веществ. «Мы сказали людям, что мы здесь. Думаете, что вы делаете, но я думаю, что это сообщение не дошло до всех», – сказал Арукасе.

Полицейский патруль дежурил на въездах в город Эльва в течение двух дней фестиваля. В полицейской операции в первый день фестиваля приняли участие 44 сотрудника, в субботу присутствовало 32 сотрудника. Территория фестиваля находилась в ведении отдельной охранной компании.

Судя по количеству автомобилей, Арукасе подсчитал, что участников фестиваля могло быть около 2000. Что касается нарушителей, то большинство из них были водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В пятницу были задержаны восемь водителей, в субботу шестеро по подозрению в опьянении наркотиками. Также были пойманы несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения.

Арукасе подчеркнул, что не все нарушения обязательно связаны с хип-хоп фестивалем в Эльва. «Было и местное население. Мы не стали заводить такую ​​отдельную отчетность, иначе вообще не смогли бы заниматься своей основной работой».

Патрулирование продолжится и в воскресенье, когда фестивальную площадку начнут покидать. «Мы относительно публично тут присутствуем, поэтому если вы плохо себя чувствуете, вы можете пройти у нас тест на трезвость», – сказал Арукас. «Но некоторые грешники уже пойманы. К сожалению». Уголовное дело возбуждается при содержании алкоголя в крови более 0,75 промилле.