Если государство не изменит ситуацию с финансированием здравоохранения, люди будут вынуждены все больше и больше платить из своего кармана, что еще сильнее усугубит неравенство. Центристская партия считает, что для улучшения устойчивого развития нужно провести ряд важных изменений, о чем сообщила в своем заявлении на съезде партии.
Центристы: здравоохранение должно быть солидарно доступной услугой, а не привилегией богатых
«Эстония инвестирует в здравоохранение значительно меньше денег, чем большинство стран-членов ЕС. У нас эффективная система здравоохранения, в которой хорошие результаты достигаются при низких затратах, но доступность медицинских услуг недостаточна и неравноценна: слишком долгие очереди, высокая доля самофинансирования, недоступность стоматологической помощи, нехватка медицинских работников и изношенные больничные здания вызывали озабоченность на протяжении десятилетий», – заявил вице-председатель Центристской партии Танель Кийк, представивший заявление.
Бывший министр здоровья и труда отмечает, что на неустойчивость модели финансирования эстонской системы здравоохранения указывали и аналитический центр Praxis, и Центр мониторинга развития, а также международные организации в области здравоохранения. «Пандемия болезненно доказала, что оптимизированная до предела система здравоохранения не позволяет обеспечить всех необходимыми медицинскими услугами во время кризиса. Наш самоотверженный медперсонал работает сверхурочно и делает все возможное, но за десятилетия необходимые инвестиции так и не были внесены в обеспечение достаточного количества медицинских работников и строительство больничных зданий», – отмечает Кийк.
«Доля самофинансирования при оплате медицинских услуг в Эстонии слишком велика и составляет почти 25% от общих расходов на здравоохранение. В международном масштабе удовлетворительным считается уровень в 15%, чтобы доля самофинансирования не заставляла людей беднеть и не ограничивала получение необходимой помощи. Существует еще одна критическая, до сих пор нерешенная проблема: почти сто тысяч жителей Эстонии не охвачены медицинским страхованием. Вместе с реформой финансирования здравоохранения мы должны добиться всеобщего медицинского страхования, которое распространено в ЕС», – добавляет он.
Центристская партия предлагает два решения для устойчивого финансирования здравоохранения: постоянно направлять оперативную поддержку Больничной кассе за счет других налоговых поступлений или увеличить сбор налога на медицинское страхование за счет расширения налоговой базы. «Мы призываем все парламентские партии подумать и представить свои предложения по увеличению финансирования здравоохранения. Поддержание существующей модели финансирования будет означать увеличение очередей на лечение, усиление нехватки медицинских работников и увеличение доли самофинансирования. Здравоохранение должно быть солидарно доступной услугой, а не привилегией богатых», – подчеркивает Кийк.