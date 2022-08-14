Центристы: здравоохранение должно быть солидарно доступной услугой, а не привилегией богатых

«Эстония инвестирует в здравоохранение значительно меньше денег, чем большинство стран-членов ЕС. У нас эффективная система здравоохранения, в которой хорошие результаты достигаются при низких затратах, но доступность медицинских услуг недостаточна и неравноценна: слишком долгие очереди, высокая доля самофинансирования, недоступность стоматологической помощи, нехватка медицинских работников и изношенные больничные здания вызывали озабоченность на протяжении десятилетий», – заявил вице-председатель Центристской партии Танель Кийк, представивший заявление.

Бывший министр здоровья и труда отмечает, что на неустойчивость модели финансирования эстонской системы здравоохранения указывали и аналитический центр Praxis, и Центр мониторинга развития, а также международные организации в области здравоохранения. «Пандемия болезненно доказала, что оптимизированная до предела система здравоохранения не позволяет обеспечить всех необходимыми медицинскими услугами во время кризиса. Наш самоотверженный медперсонал работает сверхурочно и делает все возможное, но за десятилетия необходимые инвестиции так и не были внесены в обеспечение достаточного количества медицинских работников и строительство больничных зданий», – отмечает Кийк.

«Доля самофинансирования при оплате медицинских услуг в Эстонии слишком велика и составляет почти 25% от общих расходов на здравоохранение. В международном масштабе удовлетворительным считается уровень в 15%, чтобы доля самофинансирования не заставляла людей беднеть и не ограничивала получение необходимой помощи. Существует еще одна критическая, до сих пор нерешенная проблема: почти сто тысяч жителей Эстонии не охвачены медицинским страхованием. Вместе с реформой финансирования здравоохранения мы должны добиться всеобщего медицинского страхования, которое распространено в ЕС», – добавляет он.