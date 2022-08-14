В Таллиннском ботаническом саду состоится Помидорный праздник

По словам куратора Помидорного праздника, методиста Таллиннского ботанического сада Тийи Яанус, в мире выведено порядка десяти тысяч сортов томатов, плоды которых отличаются самыми разными вкусами, формами и размерами. «Вкусовой спектр помидоров бывает разным – от сладкого до кислого, разной степени пряности. Помимо одноцветных помидоров бывают также двуцветные – полосатые и пятнистые, красные, оранжевые, желтые, розовые, практически черные и белые. В Эстонии также выведены многочисленные сорта помидоров со вкусными плодами», – пояснила Яанус. На выставке в Таллиннском ботаническом саду можно будет увидеть около 300 сортов томатов.

Сорт помидоров. Фото: Tallinna botaanikaaed.

На выставке будут представлены помидоры и сладкие перцы из латвийской коллекции Валдиса Пулиньша и Татьяны Нагле, а также из коллекций Таллиннского ботанического сада. Помимо помидоров будет представлен широкий ассортимент сортов винограда из хозяйства Сааре-Тырвааугу: саженцы винограда можно приобрести для выращивания в теплицах.

Экскурсии пройдут в Саду чувств, лекция состоится в учебном классе Пальмового дома, а выставка – в конференц-зале Пальмового дома. Во всех мероприятиях можно принять участие по входному билету.