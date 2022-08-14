Предприниматель о серьезной аварии: худшее место, которое только можно было повредить

«Мне кажется, что когда я занимаюсь велоспортом, рядом со мной летает ангел-хранитель. Иначе сейчас я бы этого не написал», – пишет Тульп в социальной сети. «В среду с тренировки по велоспорту я попал прямиком в Мустамяэское ЭМО, потому что водитель решил закончить мою тренировку за четыре километра до дома, подрезав меня. К счастью, шлем спас меня от самого худшего, а нейрохирурги Мустамяэской больницы меня подлатали. Если все пойдет хорошо, я еще смогу ездить на велосипеде по мирским тропам», – добавил Тульп.

Райн Тульп. Фото: Rain Tulp

Операция Тульпа очень редкая – обычно пациентов с переломом шейного позвонка не оперируют, потому что их земной путь заканчивается еще до операции. Он будто родился в рубашке, поскольку жизнь Тульпа была спасена. Тульп добавил, что он и его семья очень благодарны персоналу Мустамяэской больницы. «А также Раплаской скорой помощи, которая действовала крайне профессионально. Желаю всем хорошего лета, и будьте осторожны. Хоть и я был осторожен, такого я предвитеть не мог. Так что велосипедисты должны быть вдвойне осторожны. Сейчас я еще в больнице, но скоро вернусь домой», – написал Тульп.

Тульп рассказал Postimees, что он еще не знает, как долго ему придется оставаться в больнице. Кроме того, он сказал, что авария зарегистрирована в полиции Рапла и личность водителя полиции известна. Он помнит все деталии аварии и не чувствовал никакой боли.