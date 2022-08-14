В понедельник завершается прием ходатайств о последних в этом году субсидиях в области культуры, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Таллинн завершает прием ходатайств на последние в этом году субсидии
До 15 августа организаторы культурных мероприятий Таллинна могут подать ходатайство о получении субсидии на реализацию проектов в области культуры и музыки, которые запланированы на осень и зиму. Цель выделения субсидии – обогащение афиши культурных мероприятий Таллинна, повышение доступности культуры и обеспечение последовательного проведения культурных событий.
Поскольку Таллинн в 2021 году стал Городом музыки ЮНЕСКО, для музыкальных мероприятий и прочих проектов в области культуры предусмотрены отдельные меры поддержки.
«Культурная афиша столицы этим летом была особенно насыщенной, публики хватало практически на всех мероприятиях. Последний в этом году тур приема ходатайств о субсидии на проведение культурных мероприятий в Таллинне призван поддержать организаторов культурных мероприятий и в предстоящий осенне-зимний период», - сказал вице-мэр Каарель Оя.
С порядком предоставления субсидий на некоммерческую деятельность и дополнительными условиями можно ознакомиться на сайте Таллинна. Ходатайство, а затем и отчет о деятельности и расходах подаются через среду самообслуживания. Телефон службы поддержки среды самообслуживания - 640 4195.