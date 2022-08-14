Таллинн завершает прием ходатайств на последние в этом году субсидии

До 15 августа организаторы культурных мероприятий Таллинна могут подать ходатайство о получении субсидии на реализацию проектов в области культуры и музыки, которые запланированы на осень и зиму. Цель выделения субсидии – обогащение афиши культурных мероприятий Таллинна, повышение доступности культуры и обеспечение последовательного проведения культурных событий.

Поскольку Таллинн в 2021 году стал Городом музыки ЮНЕСКО, для музыкальных мероприятий и прочих проектов в области культуры предусмотрены отдельные меры поддержки.

«Культурная афиша столицы этим летом была особенно насыщенной, публики хватало практически на всех мероприятиях. Последний в этом году тур приема ходатайств о субсидии на проведение культурных мероприятий в Таллинне призван поддержать организаторов культурных мероприятий и в предстоящий осенне-зимний период», - сказал вице-мэр Каарель Оя.