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Таллинн завершает прием ходатайств на последние в этом году субсидии

BNS
Таллинн завершает прием ходатайств на последние в этом году субсидии
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Велосипедисты на Рейди-теэ.
Велосипедисты на Рейди-теэ. Фото: Tairo Lutter

В понедельник завершается прием ходатайств о последних в этом году субсидиях в области культуры, сообщила BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

До 15 августа организаторы культурных мероприятий Таллинна могут подать ходатайство о получении субсидии на реализацию проектов в области культуры и музыки, которые запланированы на осень и зиму. Цель выделения субсидии – обогащение афиши культурных мероприятий Таллинна, повышение доступности культуры и обеспечение последовательного проведения культурных событий.

Поскольку Таллинн в 2021 году стал Городом музыки ЮНЕСКО, для музыкальных мероприятий и прочих проектов в области культуры предусмотрены отдельные меры поддержки.

«Культурная афиша столицы этим летом была особенно насыщенной, публики хватало практически на всех мероприятиях. Последний в этом году тур приема ходатайств о субсидии на проведение культурных мероприятий в Таллинне призван поддержать организаторов культурных мероприятий и в предстоящий осенне-зимний период», - сказал вице-мэр Каарель Оя.

С порядком предоставления субсидий на некоммерческую деятельность и дополнительными условиями можно ознакомиться на сайте Таллинна. Ходатайство, а затем и отчет о деятельности и расходах подаются через среду самообслуживания. Телефон службы поддержки среды самообслуживания - 640 4195.

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