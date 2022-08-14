При пожаре в коптской церкви в египетской Гизе погибли более 40 человек

В числе погибших есть дети.

Источники агентства Рейтер сообщили, что на службу в церкви «Абу-Сифин» собрались около 5 тыс. человек. По предварительным данным, пожар был связан с возгоранием электропроводки, и его очаг находился около дверей храма. В результате выход из здания оказался заблокирован, возникла давка.

Сейчас пожар потушен, о его причинах пока точно неизвестно, однако один священник соседней церкви сообщил агентству Франс-пресс, что здание загорелось из-за короткого замыкания. «Не было электричества, и они использовали генератор, – сказал он. – Когда электричество снова появилось, произошла перегрузка».

В коптской церкви города Гиза в Египте вспыхнул пожар, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек. Фото: KHALED DESOUKI

Свидетели описывали момент начала пожара так: «На третьем и четвертом этаже собирались верующие, и мы увидели, как со второго этажа повалил дым. Люди побежали вниз по ступенькам и стали падать друг на друга, – рассказал агентству Рейтер один из прихожан Ясир Мунир. - Потом мы услышали взрыв, увидели искры и огонь в окне». Мунир объяснил, что в это время он вместе с дочерью находился на первом этаже, поэтому успел убежать.

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси выразил «искренние соболезнования семьям невинных жертв, которые воссоединились с Господом в одном из его храмов».

На место происшествия отправилась группа сотрудников прокуратуры, которым предстоит расследовать причины трагедии.

Гиза находится на берегу Нила и входит в конгломерацию Каира.