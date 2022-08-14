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В Кристийне состоятся бесплатные юридические консультации

BNS
В Кристийне состоятся бесплатные юридические консультации
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Postimees

В районе Кристийне в предстоящий четверг состоятся бесплатные юридические консультации.

Квалифицированные специалисты бюро HUGO.legal будут давать бесплатные юридические консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, и отвечать на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ.

«Юридическая помощь – это дорогостоящая услуга. В ходе бесплатных консультаций помощь смогут получить и те люди, у кого нет на это средств. Поскольку проблемы могут быть очень разными, хорошо, что на месте будут присутствовать эксперты в различных областях, – отметил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. – Горожане испытывают трудности с доступом к юридической помощи, поэтому такие консультации очень важны. Кроме того, при необходимости правовую помощь еженедельно оказывает и юрист управы района Кристийне».

На месте также можно будет получить информацию об оказываемой при поддержке государства юридической помощи на льготных условиях и дальнейших возможностях получения консультаций. Юридическая помощь будет оказываться с 9 до 18 часов в зале на первом этаже управы района Кристийне (ул. Металли, 5) на основании предварительной регистрации по телефону 6 880 400.

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