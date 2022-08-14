В Кристийне состоятся бесплатные юридические консультации

Квалифицированные специалисты бюро HUGO.legal будут давать бесплатные юридические консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, и отвечать на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ.

«Юридическая помощь – это дорогостоящая услуга. В ходе бесплатных консультаций помощь смогут получить и те люди, у кого нет на это средств. Поскольку проблемы могут быть очень разными, хорошо, что на месте будут присутствовать эксперты в различных областях, – отметил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. – Горожане испытывают трудности с доступом к юридической помощи, поэтому такие консультации очень важны. Кроме того, при необходимости правовую помощь еженедельно оказывает и юрист управы района Кристийне».