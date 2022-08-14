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Крупный лесной пожар на северо-востоке Испании вынудил эвакуировать 1500 человек

AP/BNS
Крупный лесной пожар на северо-востоке Испании вынудил эвакуировать 1500 человек
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Пожар в Испании, 14 августа.
Пожар в Испании, 14 августа. Фото: NATXO FRANCES/EPA

Как сообщили в воскресенье пожарные, крупный лесной и ландшафтный пожар, быстро распространяющийся и вышедший из-под контроля на северо-востоке Испании, вынудил эвакуировать 1500 человек из восьми деревень.

Глава муниципалитета Арагона Хавьер Ламбан заявил, что ситуация особенно критическая в Аньон-де-Монкайо. Основная задача около 300 пожарных – защищать населенные пункты и человеческие жизни.

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