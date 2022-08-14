Жесткий разговор: латвийский режиссер Херманис о российских журналистах-эмигрантах

– В первые дни после войны я даже по видео сказал своей аудитории, что местные русские, они — наши. Но я, конечно, имел в виду тех русских, которые разделяют наше понимание этой ситуации, наши цели. Так что чем больше будет наших, тем быстрее мы дойдем до нормальной России.

– «Дождю»-то можно в Латвии работать, или вы не рекомендуете?

– Я думаю, если они делают какие-то выводы из этой ситуации… не то, чтобы они мне звонили и прощения просили. Хотя я в жизни не видел русских, которые прощения просят. Этого не надо делать, но просто надо объявить, кто есть кто и на какой стороне. И если это было недоразумение, тогда не только я, но большая часть общества здесь ждет каких-то объяснений. Если они будут окей – тогда, конечно, пусть работают. А если не было недоразумений, тогда надо уезжать.

– К сожалению, здесь некоторая проблема и недоговоренность в любом случае останется. Независимые журналисты могут считать, что мы те, кем мы являемся – журналистами в изгнании, работающими на ту, достаточно большую аудиторию в несколько миллионов или в несколько десятков миллионов человек в России, которые Путина не поддерживают. И в этом смысле журналисты просто проводники настроений этих людей. А эти люди, ну, очевидно, могут быть не идеальны, и они могут быть и москвацентричными, и имперскими. Конечно, нужен какой-то следующий шаг. И хотелось бы, чтобы этот следующий шаг был скорее направлен на на поиски не то чтобы общих врагов, но общих ценностей. Всем очевидно, что ничего хуже, чем эта война быть не может, наверное.