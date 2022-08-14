Спустя почти шесть месяцев после того, как ЕС закрыл свое воздушное пространство для восточного соседа, десять самолетов, принадлежащих или контролируемых Россией, все еще находятся в Германии.
Из-за санкций в Германии застряли десять российских самолетов
Из-за санкций в Германии застряли десять российских самолетов
«Поскольку на самолеты наложен запрет на взлет и полет из-за санкций ЕС, владельцы не могут использовать их или вывозить куда-либо еще», – заявили в министерстве транспорта Германии.
Согласно сообщению министерства, в аэропорту Лейпцига находятся три российских самолета Ан-124, в Кельне – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане – Boeing 747. В Баден-Бадене находится еще четыре самолета: Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS.
В ответ на вторжение России в Украину ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в конце февраля.