Грецкий: российские удары по Запорожской АЭС являются частью подготовки к «референдумам»

- Украинские СМИ сообщают, что люди массово уезжают из города Энергодар и других населенных пунктов, расположенных поблизости от Запорожской АЭС. Утверждается, что причина массового бегства местных жителей — растущая неопределенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Можно ли сказать, что настроения местных жителей — самый точный показатель реального уровня опасности ядерной катастрофы?

- Я думаю, что не стоит недооценивать вероятность негативного исхода нынешней ситуации вокруг Запорожской АЭС. Конечно, мы не знаем, как эта ситуация разрешится, во что она выльется. Но нам известны прецеденты с Фукусимой, с Чернобылем, где была гигантская зона отучждения, где зараженными оказались огромные территории. Мы не можем предсказать сейчас, как в случае чрезвычайной ситуации поведут себя воздушные массы, какой объем радиоактивных изотопов в них попадет. Так или иначе, это такая лотерея, в которую лучше не играть, так что массовый выезд жителей из близлежащих населенных пунктов вполне понятен.