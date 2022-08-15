Грецкий: российские удары по Запорожской АЭС являются частью подготовки к «референдумам»

Да, он оговаривает, что тем россиянам, которые сталкиваются в своей стране с проблемами политического характера, нужно давать возможность уехать из России. Однако Зеленский — это президент страны, которая обороняется от очень опасного соседа. Страны, которая старается отстоять свой суверенитет в страшнейшей войне. Со времен Второй мировой войны такой страшной войны в Европе не было.
- Эстония, Латвия и Литва активно продвигают идею запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, что нельзя назвать неожиданностью, потому что эти государства традиционно выступают сторонниками самых жестких мер в отношении РФ. Позицию этих стран поддержала и председательствующая в Евросоюзе Чехия. В то же время канцлер Германии Шольц говорит, что ему крайне трудно представить введение такой меры. Какие настроения в ЕС окажутся сильнее? Можно ли ждать действительно тотального запрета для российских граждан на поездки в Европу?
- Мне кажется довольно вероятным, что выдача туристических виз россиянам действительно будет остановлена, но при этом будет допускаться большое количество исключений. Будут сохраняться возможности для посещения ЕС в медицинских целях, для поездок в Европу к родственникам. Массового туризма уже, конечно, не будет. На мой взгляд, это самый правдоподобный сценарий. Но при этом мне не кажется, что такая мера может спровоцировать какие-то серьезные волнения в России.
Внутри ЕС дискуссии на эту тему идут. И в самом деле в Евросоюзе довольно хорошо видны два лагеря, придерживающиеся разных позиций. Но не стоит забывать, что авиасообщения между Россией и странами ЕС уже нет. Пока попасть в Европу по воздуху для россиян возможно через третьи страны, но это дорого и долго. Остается и возможность пересечения сухопутной границы, и в этой ситуации голоса Эстонии, Латвии, Литвы, Польши приобретают дополнительный вес.
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