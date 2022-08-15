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Грецкий: российские удары по Запорожской АЭС являются частью подготовки к «референдумам»

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: российские удары по Запорожской АЭС являются частью подготовки к «референдумам»
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  • Если ВСУ отвоюют Херсон в канун назначенных «референдумов», это станет политическим провалом Кремля
  • Люди уезжают из населенных пунктов рядом с Запорожской АЭС, так как не хотят играть в жуткую лотерею
  • Запрет на выдачу россиянам турвиз в ЕС вполне реален, но будет допускаться много исключений

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся российских ударов по территории Запорожской АЭС, а также призыва Владимира Зеленского запретить выдачу россиянам шенгенских виз.

- Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал напряженную ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его словам, РФ обстреливает сейчас ту часть занятой российскими же войсками АЭС, откуда идет энергоснабжение юга Украины. Как говорит Подоляк, Россия хочет отключить юг Украины от снабжения, обвинив в этом Украину. В чем заключается истинная главная цель действий РФ в отношении Запорожской АЭС? Это шантаж мира вторым Чернобылем?

- На мой взгляд, у этих действий есть два важных аспекта. Первый связан с организацией так называемых референдумов. Эти референдумы уже запланированы Кремлем, подготовка к ним идет вовсю. В то же самое время мы можем наблюдать, что те российские воинские части, которые находятся в районе Херсона, постепенно попадают в окружение. Если незадолго до назначенных дат референдумов Херсон будет отвоеван украинской армией, то с политической точки зрения ситуация будет выглядеть для Кремля просто провальной. Поэтому с помощью ядерного шантажа, подогревания напряжения вокруг Запорожской АЭС Россия просто пытается выиграть время. По крайней мере, столько времени, сколько требуется для подготовки и проведения этих референдумов.

Если же Россия сумеет провести эти референдумы, то все эти присоединенные территории будут, по оценке Кремля, находится уже в российской юрисдикции. Таким образом, российское правительство, опираясь на российское законодательство, получит право вести дальнейшее наступление, а атаки, которые на эти территории будет вести Украина, Россия будет рассматривать уже как нападение на российскую территорию. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Второй аспект касается того, что у российской армии сейчас просто не хватает людей. У нее не хватает ресурсов, необходимых для восполнения понесенных потерь в живой силе. Если Пригожин ездит по тюрьмам и собирает там уголовников, это делается явно не от хорошей жизни.

Даже в условиях ухудшения в РФ экономической ситуации большого количества желающих поехать воевать в Украину среди россиян не наблюдается. Даже в очень бедных регионах. Еще весной многим казалось, что в Украине можно подзаработать легкие деньги. Сейчас к потенциальным добровольцам пришло понимание, что есть очень высокая вероятность вернуться оттуда «грузом 200». Или искалеченными. Уже никому не кажется, что речь идет о легких деньгах.

Кроме того, российскую армию ждут очень серьезные проблемы с боеприпасами, военным снаряжением, военной техникой. Это со всей остротой станет видно уже в конце этого или начале следущего года. К февралю эти проблемы уж точно станут критическими. Поэтому Россия сейчас заинтересована в том, чтобы взять паузу в активных военных действиях. Россия заинтересована в том, чтобы закрепиться на тех позициях, где она сейчас находится, на тех линиях соприкосновения, куда удалось продвинуться российской армии. На тех территориях, которые Россия сейчас контролирует. Без этой паузы Россию ждет не дальнейшее наступление, а откат. И самым главным инструментом России для продвижения такого своего интереса оказывается именно ядерный шантаж.

- Украинские СМИ сообщают, что люди массово уезжают из города Энергодар и других населенных пунктов, расположенных поблизости от Запорожской АЭС. Утверждается, что причина массового бегства местных жителей — растущая неопределенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Можно ли сказать, что настроения местных жителей — самый точный показатель реального уровня опасности ядерной катастрофы?

- Я думаю, что не стоит недооценивать вероятность негативного исхода нынешней ситуации вокруг Запорожской АЭС. Конечно, мы не знаем, как эта ситуация разрешится, во что она выльется. Но нам известны прецеденты с Фукусимой, с Чернобылем, где была гигантская зона отучждения, где зараженными оказались огромные территории. Мы не можем предсказать сейчас, как в случае чрезвычайной ситуации поведут себя воздушные массы, какой объем радиоактивных изотопов в них попадет. Так или иначе, это такая лотерея, в которую лучше не играть, так что массовый выезд жителей из близлежащих населенных пунктов вполне понятен.

- Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений в последние дни снова призвал к запрету на выдачу шенгенских виз россиянам. Он поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву, Чехию и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в ЕС вопросы о визах для граждан РФ. Много говорится о том, что риторика Зеленского в отношении обычных жителей РФ претерпела значительные изменения. В первые месяцы войны Зеленский неоднократно апеллировал к россиянам и даже благодарил тех из них, кто поддерживает Украину и «пытается донести правду». Теперь тон высказываний Зеленского о россиянах стал куда жестче. В чем причина этого? Война идет слишком долго, или это произошло на фоне каких-то течений во внутриполитической борьбе в Украине?

- В политической элите Украины недавно звучали отдельные голоса, высказывавшие недовольство условиями, на которых при посредничестве Турции и ООН была заключена зерновая сделка. Можно предположить, что Зеленский стал высказываться таким жестким образом, преследуя цель купировать вызванный этой сделкой определенный негатив.

Конечно, линия Владимира Зеленского в его обращениях к российскому населению с ходом войны действительно менялась. Сначала он говорил что-то вроде «мы видим вас», теперь же он настроен в отношении россиян достаточно жестко, что было особенно хорошо видно как раз на примере того заявления, в котором он призвал запретить выдачу россиянам шенгенских виз. Но Зеленского можно понять. Прошло полгода войны, и в России не видно никаких изменений. Население молчит. Для многих россиян война — это что-то далекое, не имеющее отношения к их жизни. По телевизору что-то показывают, но жизнь идет.

При этом в России есть много людей, которые понимают, что война несет для их жизни негативные последствия, однако в условиях постоянного стресса эти люди ищут источник позитива. И позитив они находят в пропаганде. Они включают телевизор, а там всегда все хорошо. И они успокаиваются.

Не видно и какого-то большого потока россиян в иностранные батальоны теробороны Украины. Не видно, чтоб из России в Украину ехало бы большое количество добровольцев, которые хотели бы помочь Украине отстоять свою независимость. Так что совершенно естественно, что риторика Зеленского в отношении россиян изменилась.

Да, он оговаривает, что тем россиянам, которые сталкиваются в своей стране с проблемами политического характера, нужно давать возможность уехать из России. Однако Зеленский — это президент страны, которая обороняется от очень опасного соседа. Страны, которая старается отстоять свой суверенитет в страшнейшей войне. Со времен Второй мировой войны такой страшной войны в Европе не было.

- Эстония, Латвия и Литва активно продвигают идею запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, что нельзя назвать неожиданностью, потому что эти государства традиционно выступают сторонниками самых жестких мер в отношении РФ. Позицию этих стран поддержала и председательствующая в Евросоюзе Чехия. В то же время канцлер Германии Шольц говорит, что ему крайне трудно представить введение такой меры. Какие настроения в ЕС окажутся сильнее? Можно ли ждать действительно тотального запрета для российских граждан на поездки в Европу?

- Мне кажется довольно вероятным, что выдача туристических виз россиянам действительно будет остановлена, но при этом будет допускаться большое количество исключений. Будут сохраняться возможности для посещения ЕС в медицинских целях, для поездок в Европу к родственникам. Массового туризма уже, конечно, не будет. На мой взгляд, это самый правдоподобный сценарий. Но при этом мне не кажется, что такая мера может спровоцировать какие-то серьезные волнения в России.

Внутри ЕС дискуссии на эту тему идут. И в самом деле в Евросоюзе довольно хорошо видны два лагеря, придерживающиеся разных позиций. Но не стоит забывать, что авиасообщения между Россией и странами ЕС уже нет. Пока попасть в Европу по воздуху для россиян возможно через третьи страны, но это дорого и долго. Остается и возможность пересечения сухопутной границы, и в этой ситуации голоса Эстонии, Латвии, Литвы, Польши приобретают дополнительный вес.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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