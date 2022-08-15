Студия Postimees: зачем Россия наносит удары по территории Запорожской АЭС, которую сама же контролирует?

- Украинские СМИ сообщают, что люди массово уезжают из города Энергодар и других населенных пунктов, расположенных поблизости от Запорожской АЭС. Публикуются видеокадры с гигантскими колоннами легковых машин с запорожскими, херсонскими и житомирскими номерами. Утверждается, что причина массового бегства местных жителей — растущая неопределенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Можно ли сказать, что настроения местных жителей — самый точный показатель реального уровня опасности ядерной катастрофы?

- Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений в последние дни снова призвал к запрету на выдачу шенгенских виз россиянам. Он поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву, Чехию и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в ЕС вопросы о визах для граждан РФ. Много говорится о том, что риторика Зеленского в отношении обычных жителей РФ претерпела значительные изменения. В первые месяцы войны Зеленский неоднократно апеллировал к россиянам и даже благодарил тех из них, кто поддерживает Украину и «пытается донести правду». Теперь тон высказываний Зеленского о россиянах стал куда жестче. В чем причина этого? Война идет слишком долго, или это произошло на фоне каких-то течений во внутриполитической борьбе в Украине?

- Эстония, Латвия и Литва активно продвигают идею запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, что нельзя назвать неожиданностью, потому что эти государства традиционно выступают сторонниками самых жестких мер в отношении РФ. Позицию этих стран поддержала и председательствующая в Евросоюзе Чехия. В то же время канцлер Германии Шольц говорит, что ему крайне трудно представить введение такой меры. Какие настроения в ЕС окажутся сильнее? Можно ли ждать действительно тотального запрета для российских граждан на поездки в Европу?