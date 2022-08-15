Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал напряжение вокруг Запорожской АЭС. По его словам, РФ обстреливает сейчас ту часть занятой российскими же войсками АЭС, откуда идет энергоснабжение юга Украины. Россия хочет отключить юг Украины от снабжения, обвинив в этом Украину. В чем заключается главная цель действий РФ в отношении Запорожской АЭС ? Это шантаж мира вторым Чернобылем? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с приглашенным научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Игорем Грецким.
Студия Postimees: зачем Россия наносит удары по территории Запорожской АЭС, которую сама же контролирует?
- Украинские СМИ сообщают, что люди массово уезжают из города Энергодар и других населенных пунктов, расположенных поблизости от Запорожской АЭС. Публикуются видеокадры с гигантскими колоннами легковых машин с запорожскими, херсонскими и житомирскими номерами. Утверждается, что причина массового бегства местных жителей — растущая неопределенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Можно ли сказать, что настроения местных жителей — самый точный показатель реального уровня опасности ядерной катастрофы?
- Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений в последние дни снова призвал к запрету на выдачу шенгенских виз россиянам. Он поблагодарил Эстонию, Латвию, Литву, Чехию и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в ЕС вопросы о визах для граждан РФ. Много говорится о том, что риторика Зеленского в отношении обычных жителей РФ претерпела значительные изменения. В первые месяцы войны Зеленский неоднократно апеллировал к россиянам и даже благодарил тех из них, кто поддерживает Украину и «пытается донести правду». Теперь тон высказываний Зеленского о россиянах стал куда жестче. В чем причина этого? Война идет слишком долго, или это произошло на фоне каких-то течений во внутриполитической борьбе в Украине?
- Эстония, Латвия и Литва активно продвигают идею запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, что нельзя назвать неожиданностью, потому что эти государства традиционно выступают сторонниками самых жестких мер в отношении РФ. Позицию этих стран поддержала и председательствующая в Евросоюзе Чехия. В то же время канцлер Германии Шольц говорит, что ему крайне трудно представить введение такой меры. Какие настроения в ЕС окажутся сильнее? Можно ли ждать действительно тотального запрета для российских граждан на поездки в Европу?
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