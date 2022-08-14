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В Йыгевамаа погиб мужчина, упав в бункер зерносушилки

rus.postimees.ee
В Йыгевамаа погиб мужчина, упав в бункер зерносушилки
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Сегодня вечером в 18:34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Торма в бункер зерносушилки глубиной три метра упал мужчина.

Исчезновение мужчины было замечено только через несколько часов. Спасатели сразу приступили к работе, но мужчина уже был мертв. Его вынесли из бункера с помощью лестницы.

Дальнейшее расследование установит точные обстоятельства произошедшего, сообщает дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

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