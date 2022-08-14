Кальюранд: вместо того, чтобы ставить под сомнение способности Нарвы, правительство должно всячески ей помогать

Кальюранд убеждена, что бронзовая ночь не повторится. «Время другое, место другое, памятник другой, уровень подготовки к возможным протестам гораздо выше (по крайней мере, я так предполагаю)», – написала она.

Однако, по словам Кальюранд, реакция на мэра Нарвы была несправедливо критической. «Катри много лет делала и делает то, что Эстонское государство не могло сделать за тридцать лет – научить нарвитян эстонскому языку и культуре, истории Эстонии. Не нужно быть мозговым гигантом, чтобы дать из Таллинна, в том числе и с площади Исландии, распоряжение о сносе танка. Гораздо труднее встретить нарвитян, выслушать их и объяснить, что для эстонцев символизирует танк. Катри делает это день за днем в своем офисе, на улицах Нарвы и у танка», – пишет Кальюранд.