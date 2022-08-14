Депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) похвалила мэра Нарвы Катри Райк в Facebook и раскритиковала правительство за решение проблемы с нарвскими танками.
Кальюранд: вместо того, ставить под сомнение способности Нарвы, правительство должно всячески ей помогать
Кальюранд убеждена, что бронзовая ночь не повторится. «Время другое, место другое, памятник другой, уровень подготовки к возможным протестам гораздо выше (по крайней мере, я так предполагаю)», – написала она.
Однако, по словам Кальюранд, реакция на мэра Нарвы была несправедливо критической. «Катри много лет делала и делает то, что Эстонское государство не могло сделать за тридцать лет – научить нарвитян эстонскому языку и культуре, истории Эстонии. Не нужно быть мозговым гигантом, чтобы дать из Таллинна, в том числе и с площади Исландии, распоряжение о сносе танка. Гораздо труднее встретить нарвитян, выслушать их и объяснить, что для эстонцев символизирует танк. Катри делает это день за днем в своем офисе, на улицах Нарвы и у танка», – пишет Кальюранд.
Она продолжает: «В-третьих, вместо того, чтобы подрывать и подвергать сомнению деятельность местного самоуправления Нарвы, следует всячески поддерживать Катри и власти города Нарвы со стороны правительства. Вместо того, чтобы диктовать, в какой день демонтировать танк, следует четко объяснить, что правительство поддерживает действия местной власти по демонтажу памятника-танка и оказывает содействие во всем, что может понадобиться местной власти – начиная с техники и заканчивая обеспечением общественного порядка. Также следует четко заявить, что если местная власть не справится с перемещением танка – это сделает правительство, потому что танк будет убран в любом случае, с местными властями или без них», – заявила Кальюранд.
Кальюранд надеется, что все поймут: в день, когда увезут танк, возникнут более или менее критические времена, поэтому в интересах эстонского государства, чтобы в эти трудные времена в Нарве был человек, который управляет делами Эстонии, которого слушают и которому доверяют жители Нарвы. «Этот человек – Катри, которая делает свою работу с душой и заслужила уважение нарвитян. Отставка Катри и возвращение Нарвы на то место, где она была десятилетиями – не в интересах эстонского государтсва. Это также и не в интересах Нарвы», – пишет Кальюранд.
В заключение Кальюранд заявила, что если бы все те политики, которые сейчас поучают и злорадствуют, соизволили бы чаще бывать в Нарве, Райк сегодня было бы намного легче. «И я имею в виду не обязательные заседания правительства в Нарве, а встречи и беседы с нарвитянами», – отметила Кальюранд.