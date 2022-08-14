Польша также планирует запретить выдачу виз для россиян

«Против этого решения выступают более крупные государства-члены Европейского союза, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. Поскольку преодолеть противодействие этих стран в приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан России невозможно, Польша работает над новым решением», – сказал Вавжик.

Замминистра добавил, что польские дипломаты уже несколько недель ведут переговоры с некоторыми странами-членами ЕС по этому вопросу, и отметил, что Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия разделяют схожую позицию.