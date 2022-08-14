Польша разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать россиянам в визах, сообщил Polskieradio заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.
Польша также планирует запретить выдачу виз для россиян
Польша также планирует запретить выдачу виз для россиян
«Против этого решения выступают более крупные государства-члены Европейского союза, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. Поскольку преодолеть противодействие этих стран в приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан России невозможно, Польша работает над новым решением», – сказал Вавжик.
Замминистра добавил, что польские дипломаты уже несколько недель ведут переговоры с некоторыми странами-членами ЕС по этому вопросу, и отметил, что Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия разделяют схожую позицию.
«Мы ожидаем решения по этому вопросу в ближайшие недели», – добавил он.
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