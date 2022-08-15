Нарвское городское собрание решит судьбу советского памятника-танка

Заседание Нарвского городского собрания, на котором решат судьбу советского памятника Танк Т-34, начнется в 13 часов по адресу Петровская площадь, 1.

При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой является разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. На заседании 15 августа будет утвержден состав временной комиссии, а также выбран ее председатель и заместитель председателя.

«На заседание городского собрания, которое пройдет в понедельник будет принято решение о демонтаже танка. Мы разработали "мирное решение”, решив временно перенести монумент Танк Т-34 на закрытую территорию в пределах города и присвоить ему в будущем статус музейного экспоната. Таким образом мы уберем его из публичного пространства, но сохраним в сегодняшнем виде. Компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Прямую трансляцию заседания городского собрания можно смотреть на YouTube.