В понедельник Нарвское горсобрание должно было определить дальнейшую судьбу советского памятника-танка. Однако заместитель председателя горсобрания Наталия Умарова неожиданно сообщила, что этот вопрос в понедельник обсуждаться не будет.
Нарвское горсобрание сняло с повестки дня тему демонтажа танка
Оппозиция Нарвского городского собрания возразила: если совет не решит этот вопрос, государство само решит судьбу памятника. Умарова ответила, что не стоит переживать по этому поводу - работа идет, и перешла к следующему вопросу повестки дня.
«То, что Умарова сняла вопрос, противоречит нормативным актам горсобрания, интересам нарвитян и нельзя предсказать какие будут последствия этого. Нарвитяне, которые охраняли танк, предотвратили ряд провокаций, спасибо им большое. Я надеюсь, что в Нарве сохранятся мир и спокойствие, даже несмотря на то, что вопрос сегодня не будет рассмотрен», - сказал член фракции Kesk в Нарвском городском собрании Александр Ефимов.
При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой станет разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. На заседании 15 августа будет утвержден состав временной комиссии, а также выбран ее председатель и заместитель председателя.
«На заседание городского собрания, которое пройдет в понедельник, будет принято решение о демонтаже танка. Мы разработали "мирное решение”, решив временно перенести монумент Танк Т-34 на закрытую территорию в пределах города и присвоить ему в будущем статус музейного экспоната. Таким образом мы уберем его из публичного пространства, но сохраним в сегодняшнем виде. Компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий», – говорила в преддверии заседания мэр Нарвы Катри Райк.
Предложение оппозиции
В преддверии заседания, Rus.Postimees стало известно, что находящиеся в оппозиции фракции Kesk и Narva Heaks предлагали внести изменения: оставить памятник-танк на его историческом месте, поручить мэру города до 18 августа подать Нарвскому горсобранию распоряжение о возможном месте расположения танка на территории Нарвы, получить горсобранию обеспечить вокруг монумента закрытое городское пространство и защиту от вандализма.
Не обошлось без провокаций
На заседании не обошлось без провокаций: один «представитель общественной организации», довольно известный провокатор Айво Петерсон хотел выступить перед депутатами горсобрания на эстонском языке. По его словам, он был туда приглашен и должен был передать депутатам один документ.
Петерсону не дали слова и несколько раз призвали его к порядку, поскольку он выкрикивал с места, и охранники вывели его из зала.
По данным Postimees, Петерсон и его сторонники в первую очередь добивались внимания и начали распространять свое обращение среди депутатов.