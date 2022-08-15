Нарвское горсобрание сняло с повестки дня тему демонтажа танка

Оппозиция Нарвского городского собрания возразила: если совет не решит этот вопрос, государство само решит судьбу памятника. Умарова ответила, что не стоит переживать по этому поводу - работа идет, и перешла к следующему вопросу повестки дня.

«То, что Умарова сняла вопрос, противоречит нормативным актам горсобрания, интересам нарвитян и нельзя предсказать какие будут последствия этого. Нарвитяне, которые охраняли танк, предотвратили ряд провокаций, спасибо им большое. Я надеюсь, что в Нарве сохранятся мир и спокойствие, даже несмотря на то, что вопрос сегодня не будет рассмотрен», - сказал член фракции Kesk в Нарвском городском собрании Александр Ефимов.

При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой станет разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. На заседании 15 августа будет утвержден состав временной комиссии, а также выбран ее председатель и заместитель председателя.