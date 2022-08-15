Прямая трансляция ⟩ Нарвское городское собрание решает судьбу советского памятника-танка

Заседание Нарвского городского собрания, на котором решат судьбу советского памятника Танк Т-34, начнется в 13 часов по адресу Петровская площадь, 1.

При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой является разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. На заседании 15 августа будет утвержден состав временной комиссии, а также выбран ее председатель и заместитель председателя.

«На заседание городского собрания, которое пройдет в понедельник будет принято решение о демонтаже танка. Мы разработали "мирное решение”, решив временно перенести монумент Танк Т-34 на закрытую территорию в пределах города и присвоить ему в будущем статус музейного экспоната. Таким образом мы уберем его из публичного пространства, но сохраним в сегодняшнем виде. Компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий», – сказала мэр Нарвы Катри Райк.

После обсуждения связанных с судьбой советского памятника Танк Т-34 вопросов в этом же здании (Петровская площадь, 1) состоится пресс-конференция с участием мэра города Катри Райк, председателя фракции Нарвского горсобрания «На благо Нарвы» Алексея Евграфова, председателя фракции Narva Tulevik Игоря Андреева и председателя фракции KESK Татьяны Стольфат.

Предложение оппозиции

Насколько известно Rus.Postimees, находящиеся в оппозиции фракции Kesk и Narva Heaks предлагают внести изменения: оставить памятник-танк на его историческом месте, поручить мэру города до 18 августа подать Нарвскому горсобранию распоряжение о возможном месте расположения танка на территории Нарвы, получить горсобранию обеспечить вокруг монумента закрытое городское пространство и защиту от вандализма.

Простого большинства достаточно, чтобы коалиция приняла решение о переносе, но известно, что не все их депутаты примут участие во внеочередном заседании.