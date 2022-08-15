Путин: Россия и КНДР продолжат расширять двусторонние отношения

По словам Путина, укрепление двусторонних связей будет отвечать интеесам обоих стран. Кроме того, вместе Россия и Северная Корея смогут усилить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и во всем регионе Северо-Восточной Азии, пишет президент РФ.

Лидер КНДР ответил Путину

Ким Чен Ын тоже отправил Путину письмо, в котором указал, что стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между Россией и КНДР вышли на новый уровень. Он подчеркнул "общие усилия по предотвращению угроз и провокации со стороны враждебных вооруженных сил". KCNA не уточнило, какие именно враждебные силы имеются в виду, но обычно северокорейский лидер использует этот термин для обозначения США и их союзников, уточняет агентство Reuters.

Северная Корея в июле признала независимость «ДНР» и «ЛНР», а Москва подняла в Пхеньяне вопрос об отправке рабочих из КНДР на восстановление Донбасса.

КНДР готовится испытать ядерное оружие

ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея сейчас готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. На это указывает активность, начавшаяся в последние месяцы на подземном испытательном полигоне «Пунгери» на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США. В 2006-2017 годах КНДР провела на полигоне «Пунгери» шесть ядерных испытаний.