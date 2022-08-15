Из-за долгосрочного роста цен на электроэнергию эстонские предприятия водоснабжения вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о корректировке цен. Однако стоимость услуг водоснабжения останется для потребителей доступной, заверил исполняющий обязанности исполнительного директора Союза водных предприятий Эстонии (EVEL) Михкель Муульманн.
Союз: высокие цены на электроэнергию приведут к подорожанию услуг водоснабжения
«Производство чистой водопроводной воды, отведение и очистка сточных вод являются достаточно энергоемкими процессами – затраты на энергию составляют примерно четверть производственных затрат предприятий водоснабжения. Электроэнергия в основном используется в процессе производства питьевой воды и очистки сточных вод, а также в насосных станциях. Наряду с ростом цен на электричество также увеличились и другие затраты предприятий водоснабжения: от рабочей силы до оборудования. Быстрый рост цен и почти 23-процентная инфляция создали ситуацию, когда предприятиям приходится поднимать цены на услуги водоснабжения, чтобы покрыть расходы, обеспечить качественное и непрерывное обслуживание, а также осуществить необходимые инвестиции», - пояснил Муульманн.
Цена для потребителей включает плату за услуги водоснабжения и канализации. Поскольку эстонские предприятия водоснабжения работают в строго регулируемой сфере, Департамент конкуренции проверяет и утверждает их цены в соответствии с ценовой моделью, основанной на входных затратах. «2022 году уже 17 предприятий водоснабжения Эстонии ходатайствовали о новых ценах. Например, о повышении цен объявили предприятия водоснабжения Тарту и Нарвы. На данный момент в производстве находятся ходатайства об изменении цен от 11 предприятий водоснабжения, причем подобные запросы готовят еще несколько таких предприятий», - отметил Муульманн.
«Учитывая объемы потребления, можно прогнозировать, что стоимость услуги водоснабжения возрастет примерно на 1–2 евро на человека в месяц», - сказал Муульманн. По его словам, повышение цены на услуги водоснабжения не окажет на домохозяйства такого влияния, как, например, рост цен на электроэнергию или отопление, и в зависимости от региона и объема потребления воды останется для средней эстонской семьи в пределах несколько евро. В среднем домохозяйство в Эстонии использует 2,2 кубометра воды на человека в месяц. По словам Муульманна, цены на услуги водоснабжения в Эстонии довольно низкие, а жители потребляют воду экономно по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу.
Муульманн пояснил, что у некоторых эстонских предприятий водоснабжения действует разная цена для частных и коммерческих клиентов, но закон предусматривает, что при установлении новой цены разные цены уравниваются, что делалось и в предыдущие годы: «Можно прогнозировать, что в будущем для всех групп клиентов предприятия водоснабжения одного региона будет действовать единая цена. В регионах, где сегодня действуют разные цены, это, по сути, означает, что для частных клиентов цена услуги водоснабжения вырастет, а для бизнес-клиентов услуга станет дешевле».
При корректировке цены на услуги водоснабжения, помимо цены электроэнергии и требования гармонизации цен, учитывается добавление вступившего в силу в 2022 году компонента платы за надзор, т.е. часть цены услуги водоснабжения составит плата за надзор Департамента конкуренции.
Основанный в 1995 году Союз водных предприятий Эстонии (MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liit, EVEL) является общегосударственным добровольным объединением предприятий водоснабжения, оказывающих услуги в сфере коммунального водоснабжения и канализации, а также прочих предприятий этой сферы деятельности. В EVEL входят 45 предприятий водоснабжения, обслуживающие более 90% эстонских потребителей коммунальных услуг водоснабжения и канализации.