Союз: высокие цены на электроэнергию приведут к подорожанию услуг водоснабжения

«Производство чистой водопроводной воды, отведение и очистка сточных вод являются достаточно энергоемкими процессами – затраты на энергию составляют примерно четверть производственных затрат предприятий водоснабжения. Электроэнергия в основном используется в процессе производства питьевой воды и очистки сточных вод, а также в насосных станциях. Наряду с ростом цен на электричество также увеличились и другие затраты предприятий водоснабжения: от рабочей силы до оборудования. Быстрый рост цен и почти 23-процентная инфляция создали ситуацию, когда предприятиям приходится поднимать цены на услуги водоснабжения, чтобы покрыть расходы, обеспечить качественное и непрерывное обслуживание, а также осуществить необходимые инвестиции», - пояснил Муульманн.

Цена для потребителей включает плату за услуги водоснабжения и канализации. Поскольку эстонские предприятия водоснабжения работают в строго регулируемой сфере, Департамент конкуренции проверяет и утверждает их цены в соответствии с ценовой моделью, основанной на входных затратах. «2022 году уже 17 предприятий водоснабжения Эстонии ходатайствовали о новых ценах. Например, о повышении цен объявили предприятия водоснабжения Тарту и Нарвы. На данный момент в производстве находятся ходатайства об изменении цен от 11 предприятий водоснабжения, причем подобные запросы готовят еще несколько таких предприятий», - отметил Муульманн.