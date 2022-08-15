Эксперт: покупка нового автомобиля может стать непосильной для многих людей

По словам Соодла, основные тенденции, которые были заметны уже некоторое время назад, стали за последние пару месяцев ещё более выраженными. «По-прежнему существуют узкие места в поставках новых автомобилей, поскольку автопроизводители не в состоянии выпускать столько машин, сколько действительно хотелось бы потребителю», – сказал он. Это вызвано нехваткой сырья, затяжным кризисом на рынке чипов и проблемами с нарушениями в логистических цепочках, сказал Соодла.

Еще одним мегатрендом, по его словам, является продолжающийся рост цен на автомобили. «Поскольку цены на материалы и потребительский спрос выросли, возникла ситуация, когда автопроизводители решили выпускать больше автомобилей с самой высокой маржой», – сказал Соодла.

Таким образом, в настоящее время выпускается больше автомобилей премиального класса. «Статистика также подтверждает, что мощности автопроизводителей ориентированы на электромобили. Таким образом, электромобили как премиум-класса, так и массовые в настоящее время более доступны для потребителей. Можно также купить роскошный автомобиль с дизельным двигателем, но если желание состоит в том, чтобы купить автомобиль массового спроса с дизельным двигателем, то таких машин мало и их очень трудно найти», – поясняет он.

Начинает проявляться и третья тенденция: данные Департамента шоссейных дорог подтверждают, что во втором квартале было продано на 1351 новый легковой автомобиль меньше, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соодла говорит, что это связано с сокращением предложения, а не со снижением спроса.