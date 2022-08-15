Фото ⟩ Пьяный водитель вылетел в кювет: автомобиль перевернулся на крышу

В субботу, 13 августа, в 19.30 на дороге Рынгу-Отепя у карьера Палупера произошло ДТП: автомобиль Volvo выехал в кювет. В машине был только водитель – 34-летний гражданин Украины. Он не пострадал в аварии и в состоянии криминального опьянения был доставлен в вытрезвитель.