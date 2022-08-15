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Фото ⟩ Пьяный водитель вылетел в кювет: автомобиль перевернулся на крышу

Лийна Лудвиг Юрген Пуйстая
Пьяный водитель вылетел в кювет: автомобиль перевернулся на крышу
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В субботу, 13 августа, в 19.30 на дороге Рынгу-Отепя у карьера Палупера произошло ДТП: автомобиль Volvo выехал в кювет. В машине был только водитель – 34-летний гражданин Украины. Он не пострадал в аварии и в состоянии криминального опьянения был доставлен в вытрезвитель.  

Перед аварией группа украинцев проводила время у карьера Палупера. Когда было принято решение уезжать, употреблявший алкогольные напитки в одиночку сел за руль автомобиля Volvo, не рассчитал крутой поворот гравийной дороги и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.

Медики осмотрели водителя на месте, но он не пострадал в ДТП.

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