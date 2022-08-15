Спецкомиссия требует ответа: налоги в Эстонии вырастут или нет?

По словам председателя спецкомиссии Тыниса Мёльдера (Центристская партия), комиссия ждет от министров обзора планов нового правительства. «Несмотря на то, что коалиционное соглашение не допускает повышения налогов, публично звучат предложения изменить налоговую систему и повысить налоги. В налоговых дебатах важно заблаговременно говорить о новых решениях, чтобы дать предпринимателям и людям большую ясность и стабильность», – сказал он.

Среди прочего, по словам Мёльдера, комиссия хочет знать, планируется ли и каким образом увеличивать ставку страховых выплат по безработице. «Кроме того, мы хотели бы получить представление о повышении не облагаемого налогом минимума и о том, какие изменения планируются по акцизам. Нас также интересует прогнозируемое влияние изменений на экономику. Это также важные вопросы в текущих переговорах по государственному бюджету и стратегии государственного бюджета», – сказал он.