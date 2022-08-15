Спецкомиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом проведет сегодня в 11.00 внеочередное заседание, на котором обсудит планируемые правительством повышения и изменения налогов.
Спецкомиссия требует ответа: налоги в Эстонии вырастут или нет?
По словам председателя спецкомиссии Тыниса Мёльдера (Центристская партия), комиссия ждет от министров обзора планов нового правительства. «Несмотря на то, что коалиционное соглашение не допускает повышения налогов, публично звучат предложения изменить налоговую систему и повысить налоги. В налоговых дебатах важно заблаговременно говорить о новых решениях, чтобы дать предпринимателям и людям большую ясность и стабильность», – сказал он.
Среди прочего, по словам Мёльдера, комиссия хочет знать, планируется ли и каким образом увеличивать ставку страховых выплат по безработице. «Кроме того, мы хотели бы получить представление о повышении не облагаемого налогом минимума и о том, какие изменения планируются по акцизам. Нас также интересует прогнозируемое влияние изменений на экономику. Это также важные вопросы в текущих переговорах по государственному бюджету и стратегии государственного бюджета», – сказал он.
На внеочередное заседание спецкомиссии были приглашены министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия), вице-канцлера по финансовой и налоговой политике Министерства финансов Эвелин Лийвамяги, руководитель отдела финансовой политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэр, руководитель отдела информации Налогово-таможенного департамента Янек Лейс и госконтролер Янар Хольм.