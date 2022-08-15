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Поставки газа в ЕС упали до полугодового минимума

Интерфакс/BNS
Поставки газа в ЕС упали до полугодового минимума
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Hannibal Hanschke

Поставки регазифицированного сжиженного природного газа с приемных терминалов Европы в газотранспортную сеть региона в августе снижаются на 10% по отношению к среднесуточному показателю июля.

Пока среднесуточный импорт СПГ находится на минимальном значении за полгода, ниже он был только в феврале. На последнюю отчетную дату (13 августа) процент использования пропускных мощностей приемных терминалов снизился до 58%.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины находится на уровне предыдущих дней и месяцев.

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