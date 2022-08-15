Поставки регазифицированного сжиженного природного газа с приемных терминалов Европы в газотранспортную сеть региона в августе снижаются на 10% по отношению к среднесуточному показателю июля.
Поставки газа в ЕС упали до полугодового минимума
Поставки газа в ЕС упали до полугодового минимума
Пока среднесуточный импорт СПГ находится на минимальном значении за полгода, ниже он был только в феврале. На последнюю отчетную дату (13 августа) процент использования пропускных мощностей приемных терминалов снизился до 58%.
Заявка на транзит российского газа через территорию Украины находится на уровне предыдущих дней и месяцев.