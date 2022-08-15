Фото ⟩ На въезде в Нарва-Йыэсуу появились символы российской агрессии

Член правления Нарвского общества защиты древностей Сергей Цветков рассказал Rus.Postimees, что в воскресенье, 15 августа, обнаружил, что неизвестные нарисовали большие буквы Z на двух стендах на въезде в город Нарва-Йыэсуу.

«Около стенда уже стояла полицейская машина и сотрудники фиксировали нарушение. Однако никаких действий предпринято не было, знаки агитации за "русский мир" оставались до позднего вечера и не исключено, что и сейчас эти буквы — символ агрессии России – по-прежнему украшают въезд в город, подчеркивая, что якобы по мнению многих местных жителей, Нарва и Нарва-Йыэсуу – не Эстония», – говорит Цветков.