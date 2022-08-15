Согласно предложению Министерства финансов, целевой резерв правительства будет пополнен на 5,5 млн евро, чтобы создать возможность выделять средства местным самоуправлениям на необходимую помощь украинским беженцам и их размещение.
Министр Сольман: деньги не решат всех проблем размещения украинских беженцев
Чтобы компенсировать украинским беженцам неотложную помощь и расходы на жилье, средства из правительственного резерва были запланированы весной в дополнительном бюджете страны на 2022 год. «В качестве технической договоренности они теперь будут добавлены в список резервной деятельности, чтобы деньги можно было запросить и распределить, – пояснила министр государственного управления Рийна Сольман. – Наш интерес в том, чтобы деньги как можно скорее дошли до органов самоуправления и в те сферы, где потребность сегодня наиболее актуальна».
По словам министра, многие органы самоуправления находятся в ситуации, когда приходится искать жилье для украинских беженцев на неопределенный срок. «Говорят, что финансовая поддержка, оказывающаяся самоуправлениям, могла бы поспособствовать подготовке необходимого жилья и переоборудованию площадей, принадлежащих государству, в жилые помещения», — сказала Сольман, уточнив, что не во всех муниципалитетах таких площадей достаточно. «Весь вопрос размещения должен быть лучше продуман и организован государством. Поскольку размещение украинских беженцев сопряжено с различными хлопотами, помимо денег муниципалитеты нуждаются в решениях и поддержке со стороны государства», – добавила она.
Правительство приняло протокольное решение о пополнении резерва в четверг, разрабатываются более точные решения по использованию средств.