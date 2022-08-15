Министр Сольман: деньги не решат всех проблем размещения украинских беженцев

Чтобы компенсировать украинским беженцам неотложную помощь и расходы на жилье, средства из правительственного резерва были запланированы весной в дополнительном бюджете страны на 2022 год. «В качестве технической договоренности они теперь будут добавлены в список резервной деятельности, чтобы деньги можно было запросить и распределить, – пояснила министр государственного управления Рийна Сольман. – Наш интерес в том, чтобы деньги как можно скорее дошли до органов самоуправления и в те сферы, где потребность сегодня наиболее актуальна».