Количество сделок на рынке недвижимости продолжает сокращаться

В июле квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2935 евро, за год цена квадратного метра выросла на 24 процента.

Средняя цена квадратного метра квартиры в Тарту составила 2 291 евро, в Пярну - 2 071 евро, цена квадратного метра за год выросла на 21 и 29 процентов соответственно.

В июле было совершено 2198 сделок с квартирной собственностью, проданной в качестве жилой площади, что на восемь процентов больше, чем в июле 2021 года. В июле было совершено 748 сделок с незастроенной землей и 734 сделки с застроенной землей, что по сравнению с июлем прошлого года меньше на 49 и 20 процентов соответственно.

В Таллинне было совершено 864 сделки с квартирами, что на 15 процентов больше, чем в июле прошлого года, но на девять процентов меньше, чем в предыдущем месяце. Почти треть сделок с квартирами составили первичные продажи.