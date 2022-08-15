Фонд интеграции ждет заявок на получение премий за осуществление проектов, содействующих интеграции. Заявки могут подавать зарегистрированные в Эстонии юридические и проживающие здесь физические лица, которые осуществили проекты, направленные на популяризацию представленных в Эстонии культур или на поддержку сотрудничества людей с разным родным языком. Срок подачи ходатайств – 1 сентября этого года.
До сентября можно подать заявку на получение премии за содействие интеграции
«Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, поддерживая тем самым сплоченность общества», – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Аве Хярсинг.
Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.
Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:
- золотой фонд интеграции (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции);
- создатель диалога культур года (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком);
- вестник года (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов);
- искра года (личность или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).
В 2022 году учреждена новая категория – «золотой фонд интеграции», премией в этой категории можно будет отметить тех, чья ежедневная деятельность способствует поддержке культурного многообразия и сплоченности Эстонии.
В трех категориях можно представить проекты, осуществленные в период с 01.09.2021 по 31.08.2022. В категории «золотой фонд интеграции» требования в отношении временного периода не установлено.
Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство, которое находится на домашней странице Фонда интеграции. На этой же странице можно ознакомиться и с руководством по заполнению ходатайства. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой «Kandideerimine – lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiad». Срок подачи ходатайств – 1 сентября 2022 года.
Имена лауреатов премий объявит министр культуры в конце 2022 года, и их имена будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции.
Фонд интеграции присуждает премии за содействие интеграции с 1999 года, а премии за медийные проекты – с 2009 года. Фонд премий за интеграционные проекты 2021-2022 годов финансируется Министерством культуры.