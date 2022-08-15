Пн, 15.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

До сентября можно подать заявку на получение премии за содействие интеграции

rus.postimees.ee
До сентября можно подать заявку на получение премии за содействие интеграции
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Инфоматериалы Фонда интеграции для изучающих языки.
Инфоматериалы Фонда интеграции для изучающих языки. Фото: Integratsiooni sihtasutus

Фонд интеграции ждет заявок на получение премий за осуществление проектов, содействующих интеграции. Заявки могут подавать зарегистрированные в Эстонии юридические и проживающие здесь физические лица, которые осуществили проекты, направленные на популяризацию представленных в Эстонии культур или на поддержку сотрудничества людей с разным родным языком. Срок подачи ходатайств – 1 сентября этого года.

«Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, поддерживая тем самым сплоченность общества», – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

  • золотой фонд интеграции (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции);
  • создатель диалога культур года (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком);
  • вестник года (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов);
  • искра года (личность или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).

В 2022 году учреждена новая категория – «золотой фонд интеграции», премией в этой категории можно будет отметить тех, чья ежедневная деятельность способствует поддержке культурного многообразия и сплоченности Эстонии.

В трех категориях можно представить проекты, осуществленные в период с 01.09.2021 по 31.08.2022. В категории «золотой фонд интеграции» требования в отношении временного периода не установлено.

Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство, которое находится на домашней странице Фонда интеграции. На этой же странице можно ознакомиться и с руководством по заполнению ходатайства. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой «Kandideerimine – lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiad». Срок подачи ходатайств – 1 сентября 2022 года.

Имена лауреатов премий объявит министр культуры в конце 2022 года, и их имена будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции.

Фонд интеграции присуждает премии за содействие интеграции с 1999 года, а премии за медийные проекты – с 2009 года. Фонд премий за интеграционные проекты 2021-2022 годов финансируется Министерством культуры.

Ключевые слова
Наверх