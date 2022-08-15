До сентября можно подать заявку на получение премии за содействие интеграции

«Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, поддерживая тем самым сплоченность общества», – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

золотой фонд интеграции (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции);

создатель диалога культур года (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком);

вестник года (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов);

искра года (личность или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).

В 2022 году учреждена новая категория – «золотой фонд интеграции», премией в этой категории можно будет отметить тех, чья ежедневная деятельность способствует поддержке культурного многообразия и сплоченности Эстонии.

В трех категориях можно представить проекты, осуществленные в период с 01.09.2021 по 31.08.2022. В категории «золотой фонд интеграции» требования в отношении временного периода не установлено.

Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство, которое находится на домашней странице Фонда интеграции. На этой же странице можно ознакомиться и с руководством по заполнению ходатайства. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой «Kandideerimine – lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiad». Срок подачи ходатайств – 1 сентября 2022 года.

Имена лауреатов премий объявит министр культуры в конце 2022 года, и их имена будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции.