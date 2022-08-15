Пять лет за российский флаг: как и почему латвийские русские покидают «русский мир»

"Если честно, я был крайне потерян, абсолютное непонимание было, что происходит, почему так происходит, - говорит он. - На мой взгляд я ничего такого не сделал, у меня не было никаких призывов к агрессии".

Дубяко с флагом Фото: BBC

Адвокат Александра Имма Янсоне тоже не понимает, почему на него завели уголовное дело. Она рассказывает, что в материалах, полученных от правоохранительных органов, из деяний упоминается только российский флаг.

"Поскольку российский флаг ни у нас, ни где-либо в Европе не является запрещенным символом, он не считал, что он совершает какое-то правонарушение. Но ему вменяют конкретно российский флаг. Связывают с тем, что он оправдывает вот конфликт на Украине, что он якобы на стороне России", - говорит Имма Янсоне.

"Для нас это действительно праздник"

Все началось с того, что 9 мая, как и каждый год на день победы, Александр с мамой пришел к памятнику освободителям, чтобы возложить цветы.

"Для нас это действительно праздник, потому что мой дедушка войну прошел (…), моя двоюродная бабушка (…) прошла оккупацию, она ребенок войны, она ему все в подробностях рассказывала. Мы считаем, что это память, которую надо чтить и уважать", - говорит Светлана, мама Александра.

Мероприятия 9 мая в Риге были запрещены.

тренировочный военный городок Фото: BBC