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Фото ⟩ Водитель не справился с управлением: автомобиль перевернулся, пострадали два пассажира

rus.postimees.ee
Водитель не справился с управлением: автомобиль перевернулся, пострадали два пассажира
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ДТП в Валгамаа.
ДТП в Валгамаа. Фото: Lõuna prefektuur

В воскресенье, 14 августа, в 22.03 в Валгамаа произошло ДТП.

Авария произошла в волости Отепя на 15-м километре шоссе Отепя-Кяэрику-Куревере. Там 19-летний молодой человек не справился с управлением машины Mitsubishi Outlander. В результате автомобиль на повороте перевернулся на бок, а затем перевернулся через крышу.

Пассажиры – 20-летний молодой человек и 15-летняя девушка – были доставлены в Валгаскую больницу. 

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сказал, что точные обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе начатого производства. Но известно, что водитель был трезв и у него есть водительские права. 

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