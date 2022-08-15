Фото ⟩ Водитель не справился с управлением: автомобиль перевернулся, пострадали два пассажира

Авария произошла в волости Отепя на 15-м километре шоссе Отепя-Кяэрику-Куревере. Там 19-летний молодой человек не справился с управлением машины Mitsubishi Outlander. В результате автомобиль на повороте перевернулся на бок, а затем перевернулся через крышу.

Пассажиры – 20-летний молодой человек и 15-летняя девушка – были доставлены в Валгаскую больницу.