В воскресенье, 14 августа, в 22.03 в Валгамаа произошло ДТП.
Фото ⟩ Водитель не справился с управлением: автомобиль перевернулся, пострадали два пассажира
Водитель не справился с управлением: автомобиль перевернулся, пострадали два пассажира
Авария произошла в волости Отепя на 15-м километре шоссе Отепя-Кяэрику-Куревере. Там 19-летний молодой человек не справился с управлением машины Mitsubishi Outlander. В результате автомобиль на повороте перевернулся на бок, а затем перевернулся через крышу.
Пассажиры – 20-летний молодой человек и 15-летняя девушка – были доставлены в Валгаскую больницу.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сказал, что точные обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе начатого производства. Но известно, что водитель был трезв и у него есть водительские права.