РЕПОРТАЖ ⟩ Россияне, получившие визовый запрет, будут скучать по нашим молочным продуктам

По мнению россиян, отправляющихся за покупками в Эстонию, решение правительства влияет на их покупательские привычки, но, похоже, их это не слишком беспокоит. Это связано с тем, что за последние месяцы цены в Эстонии значительно выросли и поход по зарубежным магазинам не приносит большой финансовой выгоды. Однако вкусных молочных продуктов будет действительно не хватать.