Postimees отправился на нарвскую границу, чтобы узнать, как туристы и местные жители относятся к вступающей в силу 18 августа санкции, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам России и запрещает им посещать Эстонию с целью туризма, бизнеса, спорта и культуры.
Для подписчиков
РЕПОРТАЖ ⟩ Россияне, получившие визовый запрет, будут скучать по нашим молочным продуктам
Россияне, получившие визовый запрет, будут скучать по нашим молочным продуктам
По мнению россиян, отправляющихся за покупками в Эстонию, решение правительства влияет на их покупательские привычки, но, похоже, их это не слишком беспокоит. Это связано с тем, что за последние месяцы цены в Эстонии значительно выросли и поход по зарубежным магазинам не приносит большой финансовой выгоды. Однако вкусных молочных продуктов будет действительно не хватать.
Ключевые слова