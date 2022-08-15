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РЕПОРТАЖ ⟩ Россияне, получившие визовый запрет, будут скучать по нашим молочным продуктам

Лоора-Элизабет Ломп
Россияне, получившие визовый запрет, будут скучать по нашим молочным продуктам
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В магазине Rimi семья купила продукты на общую сумму 150 евро как для себя, так и для своих друзей, которым больше всего хотелось отведать эстонского сыра.
В магазине Rimi семья купила продукты на общую сумму 150 евро как для себя, так и для своих друзей, которым больше всего хотелось отведать эстонского сыра. Фото: Ilja Smirnov

Postimees отправился на нарвскую границу, чтобы узнать, как туристы и местные жители относятся к вступающей в силу 18 августа санкции, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам России и запрещает им посещать Эстонию с целью туризма, бизнеса, спорта и культуры.

По мнению россиян, отправляющихся за покупками в Эстонию, решение правительства влияет на их покупательские привычки, но, похоже, их это не слишком беспокоит. Это связано с тем, что за последние месяцы цены в Эстонии значительно выросли и поход по зарубежным магазинам не приносит большой финансовой выгоды. Однако вкусных молочных продуктов будет действительно не хватать.

Санкция в отношении граждан России

  • Правительство утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам РФ, так и въезд в Эстонию по шенгенской визе, выданной Эстонией. В виде исключения вид на жительство продлевается на один год для тех студентов, которые заканчивают обучение в высших учебных заведениях Эстонии.
  • Граждане Российской Федерации, имеющие долгосрочный вид на жительство в Эстонии; прибывающие в Эстонию для посещения близких родственников, а также работающие в Эстонии российские дипломаты и члены их семей и работники, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, могут по-прежнему въезжать в Эстонию.
  • Санкция вступит в силу 18 августа.

Источник: правительство

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