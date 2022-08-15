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Яак Валге ⟩ Мы не можем интегрировать в наше общество столько восточных славян

Яак Валге
Мы не можем интегрировать в наше общество столько восточных славян
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Танк «Нарва» бросил вызов интеграции.
Танк «Нарва» бросил вызов интеграции. Фото: Konstantin Sednev

В связи с войной на Украине и советскими памятниками на повестку дня вновь выдвинулись межэтнические отношения, а именно разные убеждения коренного эстонского населения и иммигрантского населения. Они именно появились на повестке дня, т.е. снова стали видны, потому что эти различия в убеждениях никогда не исчезали. Несмотря на интеграционную работу, которая ведется уже более трех десятилетий, на протяжении которых постоянно менялись определения и подходы, пишет историк, член Рийгикогу Яак Валге (EKRE).

Сначала левые политики и идеологи, работающие в этой области, говорили об интеграции русскоязычного населения, потом заговорили об интеграции в эстонском обществе, при которой эстонцы и русские должны сблизиться друг с другом, потом появился термин lõimumine – «слияние», и теперь говорят о сплоченности эстонского общества. Не всегда по-разному зовут хорошего ребенка: изменение в использовании слов может быть связано с тем, что более старые термины становятся навязчиво неприятными.

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