Яак Валге ⟩ Мы не можем интегрировать в наше общество столько восточных славян

В связи с войной на Украине и советскими памятниками на повестку дня вновь выдвинулись межэтнические отношения, а именно разные убеждения коренного эстонского населения и иммигрантского населения. Они именно появились на повестке дня, т.е. снова стали видны, потому что эти различия в убеждениях никогда не исчезали. Несмотря на интеграционную работу, которая ведется уже более трех десятилетий, на протяжении которых постоянно менялись определения и подходы, пишет историк, член Рийгикогу Яак Валге (EKRE).