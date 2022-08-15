Переполох в больнице: работа регистратуры нарушена, пациентов не принимают

В регистратуре извинились и сказали, что, к сожалению, они не могут выполнять свою работу, и врачи тоже не могут принимать пациентов, поскольку из-за неполадок с кабелем работа в клинике нарушена, а также это влияет на интернет-соединение.

Пациент, который хотел попасть на прием к спортивному врачу, обратился к медсестре в своем кабинете с вопросом, может ли он попасть на прием и рассказать врачу о своих проблемах со здоровьем. Однако очередь уже сместилась более чем на час, и были другие ожидающие. Медсестра ответила, что, поскольку врач не имеет возможности ознакомиться с историями болезни пациента и результатами исследований, кабинетный прием невозможен.

Многие пациенты сейчас ждут приема врача в поликлинике, а еще совсем недавно никто не знал, когда разрешится эта ситуация и сколько еще придется ждать.

Руководитель по коммуникации клиники Хелен Каю пояснила, что утром 15 августа в Клинике Тартуского университета отключилось электричество, и подача электричества была восстановлена через 15 минут. По ее словам, причина сбоя устанавливается и дополнительная информация собирается.

Сбой также затронул сетевые соединения. «Также ведется поиск и устранение этих причин. На данный момент известно, что эти две неполадки не связаны друг с другом, – добавила Хелен Каю. – Приносим свои извинения за возможные неудобства, амбулаторный прием пациентов реорганизован и может быть в некоторой степени нарушен. При невозможности проведения приема будет найдено наиболее подходящее для пациента решение».