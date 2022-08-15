Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии уходит в отставку и переходит в RMK

Певкур заявил, что Марран проделал хорошую работу по развитию департамента. «Под руководством Микка Маррана Департамент внешней разведки перенес существенное развитие, работу департамента высоко оценивают и в Эстонии, и среди союзников. Важность разведки и предупреждений является в нынешней обстановке в сфере безопасности критической. Благодарю Микка за его вклад и приверженность делу», – сказал Певкур.

«Департамент внешней разведки играет крайне ответственную роль, поэтому я хочу подчеркнуть, что уже начал процесс по поиску нового руководителя. Мы не можем позволить себе оставлять внешнюю разведку без руководителя ни на один день, поэтому Департамент внешней разведки должен будет получить нового руководителя, как только истечет срок службы Микка Маррана», – сказал Певкур.

Гендиректора Департамента внешней разведки по предложению министра обороны назначает правительство, ознакомившись с мнением специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности.

В конкурсе на мест председателя правления RMK приняли участие 18 человек, три самых сильных кандидата прошли в последний тур и из них совет выбрал Микка Маррана, с которым проведут переговоры.

Микк Марран возглавляет Департамент внешней разведки с 2016 года. Марран окончил Таллиннский университет с дипломом бакалавра по специальности «административное управление» и National Defence University (США) с дипломом магистра по специальности «стратегия национального ресурса».