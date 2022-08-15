В Эстонии многие продавцы электроэнергии планируют предлагать универсальную услугу

По мнению компаний, реальная цена услуги зависит от установленной Департаментом конкуренции цены на производство электроэнергии.

По сообщению VKG Elektrivõrgud, важные детали уточняются в ходе работы над законопроектом, поэтому пока нельзя твердо пообещать клиентам, что такую услугу будут предлагать. Пресс-секретарь VKG Ирина Боенко сказала BNS, что универсальной услугой с высокой вероятностью смогут пользоваться все домашние потребители и квартирные товарищества, не заключившие отдельный договор о продаже электроэнергии.

По словам руководителя портфеля энерготорговли Alexela Кальви Ныу, компания намерена увеличить портфель продукции за счет универсальной услуги, но будущую цену услуги пока назвать нельзя. По словам Ныу, это зависит от цены на производство электроэнергии, которую установит Департамент конкуренции, и от того, как будет регулироваться закупка электричества продавцами электроэнергии у Enefit Power.

Директор по коммуникации и маркетингу Eesti Gaas Керсти Трумм сказала BNS, что компания изучает условия и если они окажутся подходящими и позволят предлагать услугу приемлемым образом, то Eesti Gaas также планирует предлагать своим клиентам универсальную услугу.

Исполнительный директор Elektrum Андрус Лийванди сказал BNS, что в сегменте домашних потребителей в Эстонии у Elektrum около 43 000 клиентов, поэтому компания естественным образом заинтересована в том, чтобы предлагать своим клиентам универсальную услугу, но окончательное решение будет принято после того, как станет известна базовая цена услуги и Департамент конкуренции утвердит ее.