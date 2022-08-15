Михкель Нестор: экономический спад в Германии не может не отразиться на Эстонии

Проблемы немецкой экономики влияют и на Эстонию

Германия не входит в число основных экспортных партнеров Эстонии, но было бы ошибкой думать, что проблемы крупнейшей экономики еврозоны на нас не отразятся. На самом деле, прямые экономические связи между нашими странами стали более чем тесными. В прошлом году в Германию было отправлено 7% произведенных в Эстонии товаров. В некоторых значимых товарных группах, например, лесо- и пиломатериалов, немецкий рынок получает до 40% эстонского экспорта. В Эстонии также работает целый ряд дочерних предприятий немецких фирм, для которых благополучие материнской компании имеет жизненно важное значение. Кроме того, Германия является важнейшим экспортным направлением для крупнейших торговых партнеров Эстонии, Финляндии и Швеции.

Пока что статистика эстонского экспорта не отражает ухудшения экономической ситуации в Германии. В июне эстонский экспорт в Германию вырос на 18%, а в сумме за первые шесть месяцев 2022 года – на 20%. При этом нельзя забывать, что стремительный рост, не означает столь же быстрого роста объемов. Так, в июне нынешнего года продажи за рубеж произведенных в Эстонии товаров в евро выросли более чем на одну пятую. В то же время индекс экспортных цен вырос на целых 30%, а значит, в количественном измерении июньский экспорт, вероятно, упал.

Рост эстонской промышленности замедлился