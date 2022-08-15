Немецкая экономика, которая всегда считалась локомотивом еврозоны, начала притормаживать. Проблемы Германии негативно сказываются и на перспективах эстонских экспортеров, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Михкель Нестор: экономический спад в Германии не может не отразиться на Эстонии
Германия неожиданно стала проблемной страной Европы
С точки зрения экономики последние несколько месяцев нельзя назвать удачными практически нигде в Европе. Цены растут, заказы сокращаются, покупательский аппетит населения сдувается. Наиболее острое охлаждение экономики дает о себе знать в стране, которую всегда любили приводить в качестве положительного примера – Германии. В среднем по еврозоне ВВП во втором квартале превысил прошлогодний результат почти на 4%. В Германии же его рост ограничился 1,8%, а по сравнению с первым кварталом 2022 года ее экономический рост составил круглый ноль. Причины столько слабых результатов кроются в структуре немецкой экономики. Экономика страны традиционно основывается на промышленности, которая сильно пострадала от последствий коронавируса вследствие прерывания цепочек поставок. Однако энергетический кризис и зависимость от российских энергоносителей грозят Германии еще более сильным ударом. Мрачный прогноз дал Центральный банк Германии, по оценке которого, к примеру, полное прекращение импорта российского газа будет означать падение ВВП на 5%.
Проблемы в экономике Германии расширяются
До сих пор трудности Германии ограничивались главным образом, промышленным сектором, последние данные показывают, что круг проблем расширяется. А именно, в июле общий индекс уверенности менеджеров по закупкам Германии упал ниже знакового уровня в 50 пунктов. Также ранее случилось с индексом уверенности менеджеров по закупкам в строительстве и промышленности, но теперь за ними последовала и сфера услуг. Падение индекса ниже пятидесяти пунктов говорит о том, что следует ожидать не роста, а, наоборот, сокращения объемов бизнеса. Плачевное положение в экономике отражают не только прогнозы, но и реальная экономическая статистика. Объем производства промышленной продукции с марта остается ниже того же периода прошлого года, сократилось и количество новых заказов. По сей день в розничной торговле дела обстояли лучше, однако в летние месяцы и в этом секторе затишье.
Проблемы немецкой экономики влияют и на Эстонию
Германия не входит в число основных экспортных партнеров Эстонии, но было бы ошибкой думать, что проблемы крупнейшей экономики еврозоны на нас не отразятся. На самом деле, прямые экономические связи между нашими странами стали более чем тесными. В прошлом году в Германию было отправлено 7% произведенных в Эстонии товаров. В некоторых значимых товарных группах, например, лесо- и пиломатериалов, немецкий рынок получает до 40% эстонского экспорта. В Эстонии также работает целый ряд дочерних предприятий немецких фирм, для которых благополучие материнской компании имеет жизненно важное значение. Кроме того, Германия является важнейшим экспортным направлением для крупнейших торговых партнеров Эстонии, Финляндии и Швеции.
Пока что статистика эстонского экспорта не отражает ухудшения экономической ситуации в Германии. В июне эстонский экспорт в Германию вырос на 18%, а в сумме за первые шесть месяцев 2022 года – на 20%. При этом нельзя забывать, что стремительный рост, не означает столь же быстрого роста объемов. Так, в июне нынешнего года продажи за рубеж произведенных в Эстонии товаров в евро выросли более чем на одну пятую. В то же время индекс экспортных цен вырос на целых 30%, а значит, в количественном измерении июньский экспорт, вероятно, упал.
Рост эстонской промышленности замедлился
Если сравнить эстонскую и немецкую промышленность, то по крайней мере первое полугодие было для наших предприятий успешным, а в годовом сравнении промышленное производство неуклонно росло. Однако если говорить более конкретно об обрабатывающей промышленности, т.е. без учета производства энергии, мы обнаружим первый повод для беспокойства. А именно, июнь стал первым месяцем, когда объем производства в обрабатывающей промышленности снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом июньский спад охватил несколько крупных отраслей. Объем производства в самой важной отрасли Эстонии – деревообрабатывающей промышленности – в июне сократился на 8%. Примерно такой же спад произошел в другой, почти столь же важной отрасли – металлообработке. Объем производства упал почти на 2% даже в относительно стабильном секторе продуктов питания. Упали в сравнении с прошлым годом объемы производства в некоторых других крупных отраслях, таких как производство строительных материалов, мебельная промышленность и производство электрооборудования. В последние месяцы чувство уверенности промышленных предприятий также явно ослабло, хотя все еще находится на исторически достаточно высоком уровне.
На горизонте видны просветы
Сегодня, говоря об экономике, трудно удержаться от негативных тонов. Однако это не означает, что все мрачные прогнозы сбудутся, к тому же некоторые перспективы за последние месяцы даже улучшились. Хотя этой зимой в Европе, похоже, не избежать дефицита энергии, цены на многие другие виды сырья упали до вполне разумного уровня. Признаки улучшения демонстрируют и цепи поставок, снизилось число предприятий, которые не могут получить необходимые комплектующие. Общая неопределенность, конечно, ослабляет спрос, но, с другой стороны, рынки труда держатся крепко, нет поводов жаловаться и на объем сбережений и доходов домохозяйств. В конце концов ускорение и немецкой экономике, и эстонскому экспорту может придать курс евро, за счет которого наши отечественные товары станут более выгодными и конкурентоспособными на мировом рынке.