«Говорю: на колени. И пулю в лоб». Военный РФ публично сознался в военных преступлениях в Украине

«Да. Я понимаю, что месть — это х***** [плохая] фишка, но я мстил и понимал, на что я иду. Это единственный человек, которого я убил за все семь месяцев, сколько спецоперация длится. Я спас 86 человек, убил одного. Он нам говорил: «Я вот гражданский, я здесь живу». Собака прибежала, видно было, что собака из этого двора, она начала на него гавкать, хотя на нас не гавкала. Мы говорим: «Говори правду, с***, мы тебя сейчас расстреляем». Он: «Я позавчера из Киева приехал, меня попросили отправлять координаты колонн». Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стрелянные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: «Иди вперед». Он идет вперед. Я ему говорю: «На колени». И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей», – рассказал военный, который уже уволился со службы.