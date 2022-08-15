Фото ⟩ Срок строительных работ заканчивается, но канавы для труб до сих пор открыты

«Работа здесь напоминает Броуновское движение: копать начали полтора месяца назад, а потом канавы закрыли на неделю. Затем привезли какие-то трубы и я видел в течение двух дней человека с лопатой. Они с корнем вырвали живую изгородь у нашего дома без разрешения. Более того, в этом не было необходимости, они же могли прокладывать свои трубы с другой стороны. За домом по адресу Яама 6 начали падать ветки яблоней. Если подойти к работникам и спросить их что-нибудь по-эстонски, то ответом будет «по-русски, пожалуйста». Не думаю, что к осени трубы заменят», – написал разгневанный горожанин.