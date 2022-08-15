В городе Синди, находящемся в волости Тори, было проведено много раскопок. Причина – замена теплотрассы города. Строительные работы должны быть завершены 15 августа. К редакции обратился местный житель, по мнению которого, работы не будут завершены в срок. Фирма, выигравшая тендер на строительство объекта, считает, что замена труб задерживается из-за международной ситуации. Заказчик работ не согласен с этой точкой зрения.
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Фото ⟩ Срок строительных работ заканчивается, но канавы для труб до сих пор открыты
Срок строительных работ заканчивается, но канавы для труб до сих пор открыты
Связаться с редакцией побудил Рааво Раадика, живущего в многоквартирном доме на улице Яама, разрытый двор.
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