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Фото ⟩ Срок строительных работ заканчивается, но канавы для труб до сих пор открыты

Мерле Раллманн Jüri Looring
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Срок строительных работ заканчивается, но канавы для труб до сих пор открыты
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Torutööd Sindis.
Torutööd Sindis. Фото: Jüri Looring

В городе Синди, находящемся в волости Тори, было проведено много раскопок. Причина – замена теплотрассы города. Строительные работы должны быть завершены 15 августа. К редакции обратился местный житель, по мнению которого, работы не будут завершены в срок. Фирма, выигравшая тендер на строительство объекта, считает, что замена труб задерживается из-за международной ситуации. Заказчик работ не согласен с этой точкой зрения.

Связаться с редакцией побудил Рааво Раадика, живущего в многоквартирном доме на улице Яама, разрытый двор.

«Работа здесь напоминает Броуновское движение: копать начали полтора месяца назад, а потом канавы закрыли на неделю. Затем привезли какие-то трубы и я видел в течение двух дней человека с лопатой. Они с корнем вырвали живую изгородь у нашего дома без разрешения. Более того, в этом не было необходимости, они же могли прокладывать свои трубы с другой стороны. За домом по адресу Яама 6 начали падать ветки яблоней. Если подойти к работникам и спросить их что-нибудь по-эстонски, то ответом будет «по-русски, пожалуйста». Не думаю, что к осени трубы заменят», – написал разгневанный горожанин.

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