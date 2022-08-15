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Из-за беспомощности Нарвского горсобрания правительство само перенесет танк

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Из-за беспомощности Нарвского горсобрания правительство само перенесет танк
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Madis Veltman

Поскольку Нарвское горсобрание решило не обсуждать вопрос о переносе танка-памятника, в ближайшие дни государство само займется переносом танка. 

Сейчас коалиционный совет обсуждает передислокацию танка, то есть куда и как убрать танк. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), танк должен исчезнуть к 20 августа.

Одним из возможных новых мест для танка является Эстонский военный музей в Виймси.

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