Поскольку Нарвское горсобрание решило не обсуждать вопрос о переносе танка-памятника, в ближайшие дни государство само займется переносом танка.
Из-за беспомощности Нарвского горсобрания правительство само перенесет танк
Из-за беспомощности Нарвского горсобрания правительство само перенесет танк
Сейчас коалиционный совет обсуждает передислокацию танка, то есть куда и как убрать танк. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), танк должен исчезнуть к 20 августа.
Одним из возможных новых мест для танка является Эстонский военный музей в Виймси.