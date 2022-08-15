Из-за беспомощности Нарвского горсобрания правительство само перенесет танк. Глава МВД: мы готовы обеспечить порядок

Сейчас коалиционный совет обсуждает перенос танка, то есть куда и как убрать танк. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), танк должен исчезнуть к 20 августа.

«Видимо, в горсобрании не было достаточной поддержки запланированному решению, несмотря на то, что мэр Нарвы старалась ради этого – она молодец», – сказал глава МВД.

«Одно дело – историческое значение танка, этот танк оккупировал Эстонское государство. Другое дело, что будет, если мы его оставим там, где он стоит. В таком случае Россия сможет организовать провокации и эскалировать ситуацию», – отметил министр Ляэнеметс, добавив, что с Бронзовым солдатом напряжение росло целый год, а потом произошла эскалация, поэтому сейчас необходимо действовать быстро.

На вопрос о том, как именно будет демонтирован танк, Ляэнеметс заявил, что считает важным организовать перенос спокойно и не подвергая никого опасности. «Как только правительство примет решение, Министерство внутренних дел и подведомственные учреждения готовы действовать», – добавил он.

Задачей Департамента полиции и погранохраны в этой ситуации будет обеспечение условий для переноса танка и предотвращение ущерба. «Полицейские силы необходимо задействовать для обеспечения общественного порядка и безопасности. Если мы посмотрим на перенос советских памятников в других местам, например, в Пярну, Раквере или Вызу, то там всегда присутствуют полицейские, которые обеспечивают как безопасность тех, кто демонтирует, так и безопасность прибывших выразить свое мнение», – сказал министр.

На вопрос, не опасается ли он беспорядков, Ляэнеметс ответил, что необходимо избежать ситуаций, сложившихся во время переноса Бронзового солдата. «Беспорядков мы сейчас не боимся, но готовы ко всему».

По словам министра, танк-памятник не должен оставаться в Ида-Вирумаа, где вокруг него сформировался неправильный контекст. Новое место будет найдено в сотрудничестве с экспертами-историками.