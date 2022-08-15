Европейские фермеры бунтуют, эстонские фермеры пока наблюдают

Европейский союз взял курс на сокращение использования удобрений, а для фермеров в некоторых странах это означает в буквальном смысле прекращение их деятельности. В Нидерландах вспыхнули недели протестов фермеров после того, как правительство приняло экологический пакет, который резко сократит использование нитратных удобрений. Голландские фермеры начали протестовать: некоторые фермеры утверждали, что если они будут соблюдать новые нормы буквально, это будет означать, что им придется ликвидировать свой бизнес или отправить часть животных на убой: если животных будет слишком много, они не смогут математически достичь целей сокращения. В Нидерландах на сельское хозяйство приходится около половины выбросов азота. Маслo в огонь подлило предложение правительства, что если фермеры не в силах сократить выбросы, они могут отдать свой бизнес государству.