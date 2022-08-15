Пн, 15.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Европейские фермеры бунтуют, эстонские фермеры пока наблюдают

Лийна Лакс
, экономический журналист
Европейские фермеры бунтуют, эстонские фермеры пока наблюдают
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В июле недовольные голландские фермеры направили правительству дымовые сигналы из-за решения правительства резко сократить использование удобрений. Фермеры подожгли кучи навоза и тюки сена вдоль дорог, которые пришлось тушить пожарным в стране, страдающей от засухи и нехватки воды.
В июле недовольные голландские фермеры направили правительству дымовые сигналы из-за решения правительства резко сократить использование удобрений. Фермеры подожгли кучи навоза и тюки сена вдоль дорог, которые пришлось тушить пожарным в стране, страдающей от засухи и нехватки воды. Фото: News United/EPA/Scanpix

Голландские фермеры бунтовали против новых экологических норм почти месяц, недовольство распространилось и на другие страны. Эстонские фермеры надеются, что новые правила их не коснутся.

Европейский союз взял курс на сокращение использования удобрений, а для фермеров в некоторых странах это означает в буквальном смысле прекращение их деятельности. В Нидерландах вспыхнули недели протестов фермеров после того, как правительство приняло экологический пакет, который резко сократит использование нитратных удобрений. Голландские фермеры начали протестовать: некоторые фермеры утверждали, что если они будут соблюдать новые нормы буквально, это будет означать, что им придется ликвидировать свой бизнес или отправить часть животных на убой: если животных будет слишком много, они не смогут математически достичь целей сокращения. В Нидерландах на сельское хозяйство приходится около половины выбросов азота. Маслo в огонь подлило предложение правительства, что если фермеры не в силах сократить выбросы, они могут отдать свой бизнес государству.

Государство готово купить фермы

Ключевые слова
Наверх