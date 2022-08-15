Ставка шестимесячного Euribor вновь немного выросла

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания 21 июля 2022 года повысил процентные ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5 процента, ставка по депозитам – до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам – до 0,75 процента.

«Совет управляющих ЕЦБ посчитал целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором просигнализировал на предыдущем заседании», – говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Это решение основано на обновленной оценке инфляционных рисков, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, регулятор сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм, Transmission Protection Instrument (TPI), будет способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

TPI станет дополнением к другим инструментам ЕЦБ и сможет быть активирован для противостояния нежелательной беспорядочной рыночной динамике, говорится в сообщении ЕЦБ. Масштабы выкупа облигаций в рамках TPI будут зависеть от серьезности рисков для монетарной политики.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор планирует дальнейшую нормализацию процентных ставок. Дальнейшие решения ЕЦБ в отношении монетарной политики, как и прежде, будут зависеть от поступающих данных и позволят достичь целевого показателя инфляции в 2 процента в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.

Регулятор также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.

Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 12.08.2022: