Идем к очередному рекорду? Цены на электроэнергию продолжают расти

Самой высокой – 750,03 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник, 16 августа, вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой будет рано утром с 4 до 5 часов – 176,62 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество во вторник будет стоить 488,03 евро, что на 1,9% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить 302,78 евро за мегаватт-час, что на 36,8% меньше, чем в Эстонии.

Самая большая цена на рынке электроэнергии Nord Pool во вторник будет во Франции, где электроэнергия будет стоить в среднем 500,82 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне на бирже электроэнергии Nord Pool в этом году средняя цена за июль составила 233,21 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза больше, чем в июле 2021 года, когда среднемесячная цена составляла 83,78 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в июле также была на 34,2% больше, чем в июне, когда средняя цена составляла 173,83 евро за мегаватт-час.

Последний дневной ценовой рекорд на электроэнергию был зафиксирован 8 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 500,61 евро. Это на 6,7 процента больше, чем последний дневной ценовой рекорд в 469,03 евро, который был достигнут 7 декабря прошлого года.