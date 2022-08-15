В связи со значительным ростом цены электроэнергии компания AS Tallinna Vesi вынуждена ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышении цены услуги водоснабжения в среднем на 26 центов за кубометр.
Плохие новости для клиентов: Tallinna Vesi хочет повысить цены
По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза. «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат», – сказал он.
Цена для потребителей включает плату за услуги водоснабжения и канализации. После одобрения поданного в Департамент конкуренции ходатайства цена услуги водоснабжения AS Tallinna Vesi повысится в среднем на 14%. Если ходатайство будет одобрено, частные клиенты будут платить за один кубометр воды и канализации 1,87 евро с налогом с оборота, а юридические лица 3,57 евро плюс налог с оборота.
«Цена услуги водоснабжения для частных клиентов у Tallinna Vesi самая низкая среди эстонских предприятий водоснабжения. Даже когда будет установлен новый тариф, цена на воду для наших частных клиентов останется самой низкой в Эстонии», – заверил Тимофеев.
Расходы на электроэнергию составляют около 25% всех производственных расходов Tallinna Vesi. В основном использует электричество в процессе очистки сточных вод и питьевой воды, а также в насосных станциях. Много электроэнергии также потребляют озонаторы, помогающие обеспечить чистоту водопроводной воды и снизить количество добавляемого в водопроводную воду хлора.
Чтобы компенсировать резкое повышение цен на электроэнергию, Департамент конкуренции обеспечивает упрощенную форму производства, которой уже воспользовались другие эстонские предприятиями водоснабжения. В этом году уже 17 предприятий водоснабжения Эстонии ходатайствовали о новых ценах. Например, о повышении цен объявили предприятия водоснабжения Тарту и Нарвы. Кроме того, в производстве находятся ходатайства об изменении цен от 11 предприятий водоснабжения. Стоимость услуги водоснабжения составляет менее 1% среднего дохода члена домохозяйства.
Tallinna Vesi ходатайствует о повышении цены услуги водоснабжения в регионе обслуживания Таллинна и Сауэ. В отношении этих регионов в Департамент конкуренции можно подать ходатайство на проведение упрощенной процедуры, поскольку нынешняя цена действует там менее трех лет. Кроме того, Tallinna Vesi также просит изменить оптовую цену для предприятий водоснабжения, расположенных в близлежащих волостях.
Поскольку Закон о коммунальном водоснабжении и канализации предусматривает постепенное уравнивание цен на услуги водоснабжения для частных и юридических лиц, рост цен для частных клиентов в процентном отношении будет выше. При корректировке цены на услуги водоснабжения, помимо цены электроэнергии и требования гармонизации цен, учитывается добавление вступившего в силу в 2022 году компонента платы за надзор, т.е. часть цены услуги водоснабжения составит плата за надзор Департамента конкуренции.
Tallinna Vesi последовательно инвестирует в экономичные технологии, которые, среди прочего, помогают смягчить резкий рост цены электроэнергии. «За последние три года мы инвестировали около 60 миллионов евро. Наша цель в ближайшие годы выполнить ряд крупных инвестиций для снижения затрат на энергию и уменьшения воздействия на окружающую среду», – сказал Тимофеев. Например, компания планирует начать самостоятельно производить на очистных сооружениях электроэнергию из биогаза. В настоящее время биогаз используется для отопления зданий и обогрева в процессе очистки сточных вод. По словам Тимофеева, для экономии затрат на электроэнергию в крупных точках потребления задействованы компенсаторы реактивной энергии.