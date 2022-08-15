Плохие новости для клиентов: Tallinna Vesi хочет повысить цены

По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза. «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат», – сказал он.

Цена для потребителей включает плату за услуги водоснабжения и канализации. После одобрения поданного в Департамент конкуренции ходатайства цена услуги водоснабжения AS Tallinna Vesi повысится в среднем на 14%. Если ходатайство будет одобрено, частные клиенты будут платить за один кубометр воды и канализации 1,87 евро с налогом с оборота, а юридические лица 3,57 евро плюс налог с оборота.

«Цена услуги водоснабжения для частных клиентов у Tallinna Vesi самая низкая среди эстонских предприятий водоснабжения. Даже когда будет установлен ​​новый тариф, цена на воду для наших частных клиентов останется самой низкой в Эстонии», – заверил Тимофеев.

Расходы на электроэнергию составляют около 25% всех производственных расходов Tallinna Vesi. В основном использует электричество в процессе очистки сточных вод и питьевой воды, а также в насосных станциях. Много электроэнергии также потребляют озонаторы, помогающие обеспечить чистоту водопроводной воды и снизить количество добавляемого в водопроводную воду хлора.