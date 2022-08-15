Коллаборация двух музеев: в Раади открывается парк скульптур

В недавно построенном парке выставлено 16 монументальных скульптур из коллекции Тартуского художественного музея. “Это работы, которые в силу своего веса и характера предназначены для наружной экспозиции. Очень здорово, что скульптуры, десятилетиями находившиеся в хранилище, теперь доступны для публики», – говорит директор Тартуского художественного музея Йоанна Хоффманн.

Автором десяти скульптур является Антон Старкопф (1889–1966), один из основателей Художественной школы «Паллас», многолетний педагог, а затем и ректор школы. Его наследие принадлежит Тартускому художественному музею. Среди других авторов скульптур его ученик и помощник Эрнст Кирс (1936–1994), портретист Аулин Римм (1930–1999) и художник-монументалист Рейн Раннаст (1928–2016).

Парк скульптур концептуально разделен на три части. Вдоль аллеи, расположенной параллельно cтене, проходит так называемая «женская долина», где представлены четыре классические женские фигуры.

По обеим сторонам главных ворот парка расположены портреты известных деятелей культуры: вероятно, самого известного художника Эстонии Конрада Мяги (1878–1925) и Александра Тасса (1882–1955), имевшего чрезвычайно важную роль в истории Эстонского национального музея и Художественного объединения «Паллас». Конечно же, в этом ряду не может не быть автора упомянутых скульптур, самого Антона Старкопфа, чей портрет выполнен Эрнстом Кирсом. Но подборка отражает и послевоенную эпоху – например, произведения художника Антса Вийдалепп (1921–2012) и барельеф легендарного Александра Суумана (1927–2003), работы Аулина Римма и другие.

Большая часть монументальных скульптур в коллекции Тартуского художественного музея была создана в 1950-х и 1960-х годах. Хотя творчество Старкопфа этого периода продолжает свой довоенный спокойный характер, для большего интереса были добавлены произведения трех периодов, которые имеют общий нарратив, связанный с темой труда. Среди них – «Кузнец», «Пахарь» и «Дорожный рабочий». Автор последнего из них не известен, что характерно для эпохи соцреализма.

Коллекция монументальных скульптур Тартуского художественного музея украшает ботанический сад Тартуского университета десятилетиями. В конце восьмидесятых парк скульптур планировали построить на улице Валликраави на склоне за нынешней методистской церковью, однако из-за изменившегося госзаказа план в то время не был реализован. Теперь, наконец, в величественном усадебном парке Раади открылась выставка.

Список произведений: