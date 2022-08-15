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Видео ⟩ Стальнухин: от кого вы защищаете страну с помощью переноса танка без двигателя?

Маргус Мартин
, Postimees
Стальнухин: от кого вы защищаете страну с помощью переноса танка без двигателя?
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Михаил Стальнухин.
Михаил Стальнухин. Фото: Pilt videost

Предложение оставить танк на его нынешнем месте не было принято на голосование горсобрания. Оппозиционный политик горсобрания Михаил Стальнухин (Центристская партия) перечислил причины, по которым танк вообще не надо переносить, одна из них, по его мнению, – это чистая ловля голосов.

По его словам, вынесение вопроса на повестку дня было бы неподходящим для мэра Катри Райк (Социал-демократическая партия): «Если собрание решит оставить танк на историческом месте, чего бы стоили ее слова», – сказал Стальнухин, добавив, что целью сегодняшнего театра было спасти Райк от позора.

«Хотя, на мой взгляд, не получится», – критически высказался депутат.

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