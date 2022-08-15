Видео ⟩ Стальнухин: от кого вы защищаете страну с помощью переноса танка без двигателя?

Предложение оставить танк на его нынешнем месте не было принято на голосование горсобрания. Оппозиционный политик горсобрания Михаил Стальнухин (Центристская партия) перечислил причины, по которым танк вообще не надо переносить, одна из них, по его мнению, – это чистая ловля голосов.
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Стальнухин: от кого вы защищаете страну с помощью переноса танка без двигателя?
По его словам, вынесение вопроса на повестку дня было бы неподходящим для мэра Катри Райк (Социал-демократическая партия): «Если собрание решит оставить танк на историческом месте, чего бы стоили ее слова», – сказал Стальнухин, добавив, что целью сегодняшнего театра было спасти Райк от позора.
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