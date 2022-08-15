Видео ⟩ Стальнухин: от кого вы защищаете страну с помощью переноса танка без двигателя?

По его словам, вынесение вопроса на повестку дня было бы неподходящим для мэра Катри Райк (Социал-демократическая партия): «Если собрание решит оставить танк на историческом месте, чего бы стоили ее слова», – сказал Стальнухин, добавив, что целью сегодняшнего театра было спасти Райк от позора.