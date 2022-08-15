На таллиннское кладбище перенесли очередной памятник советского времени

Новое местонахождение памятного камня на кладбище Лийва – на аллее, которая ведет к мемориалу Холокоста. В нескольких десятках метров от нового места также находится мемориальный камень, установленный на месте захоронения 164 советских военнопленных.

«Ко мне обратились представители Общества ветеранов Второй мировой войны с просьбой перенести мемориальный камень с Вильяндиского шоссе на близлежащее кладбище Лийва. Мы откликнулись на эту просьбу», – сказал Айн Ярве, директор парка Кадриорг, к зоне ответственности которого относятся и таллиннские кладбища.

Мемориальный камень, расположенный на автопарковке у пересечения улиц Валдеку и Вильяндиского шоссе, представляет собой плиту из черного гранита с надписью «Вечная память павшим в борьбе с фашизмом. 1941–1945» на эстонском и русском языках. На памятнике нет никаких других изображений, элементов или символов. Мемориал не упоминается ни в документах таллиннских городских учреждений, ни в государственном строительном регистре, а также он не охраняется как памятник. Насколько известно, под мемориальным камнем или в непосредственной близости от него захоронений нет.